Anastazja Mierosławska, żona Tomasza Jakubiaka po raz ostatni odezwała się do fanów na Instagramie 28 tygodni temu. To był październik 2024 roku. Wtedy już było wiadomo, że słynny kucharz ciężko zachorował i żona całkowicie poświęciła się opiece nad nim. Teraz, 8 maja 2025 roku zrobiła to po raz pierwszy od śmierci Tomka. I ma ważny przekaz dla jego fanów.

Historia miłości Tomka Jakubiaka i Anastazji

Tomasz Jakubiak i Anastazja Mierosławska poznali się w 2019 roku, rok później już cieszyli się z narodzin syna Tomasza. W 2023 roku zakochani wzięli bajkowy ślub na Bali. Jakubiak do samego końca dziękował żonie, za to, że przy nim jest. Kiedy w 2024 roku dowiedział się, że zachorował na bardzo rzadką i praktycznie nieuleczalną odmianę raka, Anastazja walczyła o jego życia do ostatniej sekundy. Od pewnego momentu leczenia, Jakubiak nie mógł już samodzielnie jeść i został z niego cień dawnego Tomka. Kolejne sesje chemii też wykańczały jego organizm. Ale miłość Anastazji pozwalała kucharzowi bez ustanku próbować wrócić do zdrowia. Niestety przegrali, a smuci się cała Polska.

Anastazja była cały czas z Tomkiem Jakubiakiem podczas codziennego, coraz trudniejszego funkcjonowania. Razem z mężem i synkiem poleciała do Izraela, na leczenie w prywatnej klinice, na którą było ich stać dzięki zrzutce fanów. Na koniec była przy mężu w Grecji, gdzie 30 kwietnia Tomasz Jakubiak zmarł w szpitalu.

Ważna prośba od żony Jakubiaka

8 maja żona Tomka Jakubiaka po raz pierwszy od 28 tygodni odezwała się do fanów na swoim profilu na Instagramie. Zamieściła tam klepsydrę i ważną wiadomość dotyczącą pogrzebu męża. Anastazja podała datę i miejsce pogrzebu i przekazała fanom prośbę od Tomka. Prosił, aby wszyscy ubrali się na jego pogrzeb na biało lub kolorowo. Rodzina poprosiła o nieskładanie kondolencji - zobacz post żony Tomka Jakubiaka pod tekstem.

