Ostatnie chwile Tomasza Jakubiaka. Wiemy, co działo się przed śmiercią. Jeszcze tliła się nadzieja

Tomasz Jakubiak nie żyje. Znany kucharz walczył z chorobą nowotworową, był to bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór - ostatecznie okazał się silniejszy niż wszelkie starania lekarzy. Smutne wieści nadeszły w środę wieczorem, 30 kwietnia 2025 roku. Tomasz Jakubiak w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, relacjonował w mediach społecznościowych swoje starania o powrót do zdrowia. Zdjęcia i nagrania oglądało się niezwykle smutnie, bo kucharz niknął w oczach i tracił siły. Na jego twarzy nadal gościł jednak uśmiech. Ludzie chętnie go wspierali, również finansowo, by odciążyć Jakubiaka w kosztownych zabiegach i rehabilitacji, także za granicą. A co działo się w ostatnich dniach jego życia? Ostatni post na Instagramie został zamieszczony 25 kwietnia 2025 roku. Jeszcze tliła się wówczas nadzieja, ponieważ Jakubiak opowiadał, że choć jest mniej aktywny w mediach społecznościowych, to obecnie przebywa w Atenach i intensywnie się leczy. Co się wtedy działo? Szczegóły poniżej.

Czytaj także: Historia miłości Tomasza Jakubiaka i Anastazji Mierosławskiej. Było nietypowo

Tomasz Jakubiak w ostatnich dniach leczył się w Atenach. "Walka, ogromna ilość czasu i siły"

Tomasz Jakubiak relacjonował, że walka, którą toczy, wymaga od niego ogromnej ilości czasu, siły i pełnego skupienia. Każdy dzień to tak naprawdę wyzwanie, któremu starał się sprostać z pełnym zaangażowaniem.

- Z całego serca dziękuję Wam za troskę, wiadomości i wsparcie: są dla mnie niezwykle ważne. Odwiedzam Instagrama, czasem czytam Wasze komentarze i wiadomości, ale nie jestem w stanie każdemu z osobna odpisać. Proszę, nie odbierajcie tego jako obojętności: po prostu muszę teraz skoncentrować się na leczeniu. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Wasza obecność, dobre słowa i pozytywna energia są dla mnie nieocenione - pisał Tomasz Jakubiak.

Oświadczenie było jedynie w formie pisemnej, już bez zdjęcia czy nagrania. To dawało do myślenia, bo kucharz do tej pory chętnie publikował swój wizerunek, ukazując ciężką walkę, którą toczy. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że kilka dni później otrzymamy tak smutne wieści. "Super Express" dołącza się do wyrazów współczucia i kondolencji dla rodziny.

Galeria zdjęć: Nie żyje Tomasz Jakubiak. Tragiczne informacje przekazała rodzina

Sonda Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka? Za kulinarne podboje Za szczery uśmiech i wspaniałą osobowość Za pozytywną aktywność w mediach Za liczne akcje, którym przewodził Za wszystko, to był po prostu dobry człowiek