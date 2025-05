Tomasz Jakubiak zyskał sympatię m.in. jako juror programu "MasterChef. Nastolatki". Niestety, jego karierę przerwała okrutna diagnoza. Kucharz zachorował na rzadką odmianę raka. O swojej chorobie po raz pierwszy opowiedział jesienią ubiegłego roku. Od tamtej pory dzielił się postępami w leczeniu z internautami oraz widzami "Dzień Dobry TVN".

Niemal cała Polska kibicowała mu w walce o zdrowie. Dla wielu osób stał się inspiracją, wzorem pasji, a także oddania. 30 kwietnia media obiegła wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka. Przykrą informację przekazali bliscy gwiazdora. Pod postem zaroiło się od kondolencji oraz słów wsparcia. W sieci swoimi wspomnieniami o zmarłym kucharzu dzielą się m.in. znajomi z branży czy młodociani uczestnicy "MasterChef. Nastolatki".

Pod koniec lutego ruszył drugi sezon programu, do którego zdjęcia rozpoczęły się w listopadzie. Sympatyczny kucharz miał okazję obejrzeć przedpremierowo pierwszy odcinek show. W nagraniu z ramówki Jakubiak podziękował za pamięć oraz wsparcie. Zwrócił się również do ekipy "MasterChef Nastolatki". Podczas wiosennej ramówki TVN Jakubiak niespodziewanie "pojawił się" na imprezie.

Zobacz również: Siostra Tomasza Jakubiaka o jego ostatnich chwilach. "Odszedł otulony naszą miłością"

Producenci programu "MasterChef. Nastolatki" nie zdecydowali się na zastąpienie Jakubiaka. Zarówno członkowie ekipy, jak i jego przyjaciele wierzyli, że spotkają się w finale. Niestety, tak się nie stanie. Jurora w sieci pożegnali młodzi uczestnicy programu. Zosia Zalewska podzieliła się pięknym wspomnieniem. Wyznał, że dla niej Tomasz Jakubiak był kimś więcej niż tylko przyjacielem.

Tomek… Nie wierzę, że muszę to pisać… już Cię nie ma. Byłeś dla mnie kimś więcej niż przyjacielem – byłeś Wujkiem i ostoją. [...] Nauczyłeś mnie więcej o życiu niż niejedna książka, niż niejeden dorosły. Dziękuję Ci za to, że mi ufałeś, że we mnie wierzyłeś, że mnie wspierałeś. Za wszystkie rozmowy, rady, żarty i wspólne chwile, które są dla mnie bezcenne. Zrobiłeś dla mnie więcej, niż kiedykolwiek byłabym w stanie wypowiedzieć na głos. Tęsknię za Tobą bardzo i zawsze będę - napisała.