Siostra Tomasza Jakubiaka o jego ostatnich chwilach. "Odszedł otulony naszą miłością"

Po miesiącach walki z rakiem 30 kwietnia odszedł Tomasz Jakubiak. W chorobie do samego końca wspierali go bliscy oraz fani z całego kraju, którzy teraz są myślami z rodziną zmarłego kucharza. Jego siostra, Joanna, zwróciła się do internautów. Jej słowa poruszają do głębi. "Chcę żebyście wiedzieli, że byliśmy z Tomkiem do samego końca" - napisała.