Tomasz Jakubiak odszedł, ale zostawił po sobie coś więcej niż smak potraw. Jego "kochane głodomory" płaczą

Tomasz Jakubiak odszedł po bardzo wyczerpującej walce z niezwykle agresywnym nowotworem. Zostawił wspomnienia, relacje i ludzi, którzy za nim tęsknią. Gałą armię swoich "kochanych głodomorów" jak nazywał fanów. Ale jak mówią ci, którzy go znali – on nie odszedł. On po prostu przestał być tu fizycznie.