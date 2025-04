Tomasz Jakubiak zebrał przed śmiercią ponad milion złotych. Wiemy, do kogo trafią pieniądze ze zbiórki

Tomasz Jakubiak, znany z programów kulinarnych i działalności gastronomicznej, zmagał się z rzadkim i agresywnym nowotworem. Niestety, 30 kwietnia 2025 roku, w godzinach wieczornych, nadeszły smutne wieści: Tomasz Jakubiak zmarł, o czym powiadomiła pogrążona w smutku i żałobie rodzina. Po śmierci kucharza, pojawiają się pytania od tysięcy darczyńców, którzy w listopadzie 2024 roku wsparli zbiórkę na leczenie mężczyzny. Pieniądze udało się uzbierać bardzo szybko. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i odzewowi społecznemu, ostateczna kwota, która wybiła niedawno (zbiórka nie miała ustawionego ograniczenia kwotowego, ani czasowego) wyniosła ponad 1,4 miliona złotych. Co stanie się z pieniędzmi? Okazuje się, że Tomasz Jakubiak odpowiadał już na to pytanie, jeszcze przed swoją śmiercią. Wiemy zatem, do kogo trafią środki. To niezwykły gest, który wyciśnie łzy nawet największym twardzielom. Kucharz chciał się upewnić, że pieniądze nie zostaną zmarnowane. Szczegóły poniżej.

Tomasz Jakubiak po śmierci pomoże chorym dzieciom. Ogromna kwota trafi na ich leczenie

W grudniu 2024 roku, w odpowiedzi na pojawiające się pytania o sposób wykorzystania środków, Tomasz Jakubiak opublikował oświadczenie, które miało rozwiać wątpliwości darczyńców.

- Licznik kwoty na stronie nie pokazuje, ile zostało już wypłacone. Wypłaty odbywały się sukcesywnie, zgodnie z przedstawianymi fakturami. (...) Jeśli nie wykorzystam wszystkich zebranych środków, przekażę je na dzieciaki, które również walczą z onkologią - zapowiadał pod koniec 2024 roku Tomasz Jakubiak. To była jego obietnica dotycząca niewykorzystanych środków.

W chwili obecnej nie opublikowano jeszcze oficjalnego stanowiska rodziny ani platformy Szczytny Cel w sprawie dalszego rozdysponowania funduszy. Jednak cytowane wcześniej oświadczenie Jakubiaka wskazuje jasno jego wolę – pozostałe środki mają zostać przekazane na cele charytatywne wspierające dzieci chore onkologicznie. Choć formalne decyzje nie zostały na razie ogłoszone, deklaracja kucharza z grudnia 2024 roku pozostaje wiążącym źródłem w sprawie losu zbiórki. Jego intencją było, by każdy grosz – jeśli nie pomoże jemu – służył innym w potrzebie. Społeczność, która wsparła zbiórkę, oczekuje teraz na potwierdzenie realizacji tej obietnicy.

