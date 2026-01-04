Krzysztof Cugowski padł ofiarą oszustwa. Teraz apeluje!

Od pewnego czasu po sieci krążą filmiki, na których wykorzystany został głos oraz wizerunek Krzysztofa Cugowskiego (75 l.). Legendarny muzyk opowiada na nich o swoich domniemanych problemach zdrowotnych i zachwala właściwości pewnych pseudomedycznych specyfiki. Do tego miał polecać usługi pewnego kontrowersyjnego propagatora pseudonauki i medycyny niekonwencjonalnej.

Nagrania zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, a Krzysztof Cugowski nie udzielił nikomu zgody na użycie jego wizerunku. Co więcej, nie tylko on padł ofiarą takiego oszustwa. "Bohaterką" podobnych nagrań jest również Danuta Holecka (58 l.). Legendarny muzyk opublikował na swoim Facebooku oświadczenie, w którym ostrzega przed oszustwem.

Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo ważna! Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się filmy wykorzystujące mój wizerunek, w których mam rzekomo wspierać pseudomedycynę. Nie dajcie się nabrać, to przykłady deepfake, czyli fałszywe filmy wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji - napisał.

Zobacz również: Krzysztof Cugowski już spisał testament, pomogła mu żona. "Synowie to wiedzą, że sprawy są ułożone"

Internetowi oszuści wykorzystują wizerunki gwiazd!

Na koniec dodał, że zostały już podjęte kroki, które mają na celu usunięcie kontrowersyjnych materiałów.

Podjęliśmy już kroki mające doprowadzić do usunięcia tych materiałów, które są oszustwem. Miejcie się na baczności, uważajcie i nie dajcie się oszukać - dodał Cugowski.

To nie pierwszy raz, gdy wizerunek znanych osób został wykorzystany w celu oszustwa. Kilka miesięcy temu Martyna Wojciechowska (51 l.) ostrzegała internautów przed oszustwem i przestrzegała przed klikaniem w materiały z jej wizerunkiem.

Z kolei fałszywa Krystyna Janda (73 l.) zachwalała leki na nietrzymanie moczu, co spotkało się z ostrą reakcją aktorki!

Zobacz również: Antyszczepionkowcy wykorzystali wizerunek Krawczyka. Jego najbliżsi zabrali głos! Nie gryźli się w języki!

15 pytań o historię polskiej muzyki. QUIZ o przebojach z lat 90. Cugowski, Rojek, Turnau Pytanie 1 z 15 Z jakiego albumu Budki Suflera pochodzi utwór "Takie tango?" "Nic nie boli, tak jak życie" "Cień wielkiej góry" "Za ostatni grosz" Następne pytanie