Krzysztof Cugowski już spisał testament, pomogła mu żona. "Synowie to wiedzą, że sprawy są ułożone"

Krzysztof Cugowski jest 75-latkiem, który ani myśli o rezygnacji z pracy na scenie, choć od dekady mógłby odpoczywać na emeryturze. Piosenkarz wciąż zarabia, jednak wiek zmusza go do rozmyślań o przyszłości. I to nie swojej, a potomków. Nic dziwnego, że Cugowski, jako człowiek odpowiedzialny, postanowił zaplanować, co po śmierci stanie się z majątkiem, który zgromadził przez wszystkie lata kariery.
W moim wieku to już trzeba być przygotowanym na ostateczne rozwiązanie - mówił Faktowi.
Zobacz także: Tyle 75-letni Cugowski ma miesięcznie na życie. Kwota robi wrażenie
Cugowski spisał testament. Synowie wiedzą o wszystkim
Cugowski nie ukrywa, że jego majątek został już podzielony na papierze, a kwestie finansowe uporządkowane. Teraz gwiazdor ma spokojną głowę.
Już dawno to zrobiłem i nawet zapomniałem. Nie lubię o tym myśleć, bo i po co? To nie jest temat, o którym trzeba rozmawiać codziennie. Ale oczywiście — wszystkie te sprawy mam załatwione. Wiem doskonale, że bez testamentu kolejne pokolenia mają kłopoty. Życie ludzkie składa się z różnych, nie zawsze fajnych rzeczy, także po zejściu ostatecznym też to wszystko się odbywa. Dlatego należy się przygotować i załatwić sprawy za życia, żeby później spadkobiercy nie mieli problemu - opowiadał Cugowski.
Zobacz także: Krzysztof Cugowski wyznał bolesną prawdę o relacji z synami. "Nie brałem udziału w ich wychowaniu"
Artysta wie, co mówi, bo jego żona jest rzeczoznawcą majątkowym i wiele widziała, więc doradziła mężowi, aby zawczasu przygotować odpowiednie dokumenty. Sprawy majątkowe potrafią ciągnąć się latami i skłócić całe rodziny. Nie zawsze podział majątku jest lekkim i prostym przedsięwzięciem:
Moja żona jest rzeczoznawcą majątkowym i bierze udział w różnych sprawach spadkowych i wie, jakie tam się rzeczy dzieją. To są historie, których żaden scenarzysta by nie wymyślił! Makabryczne niekiedy jak ludzie potrafią się kłócić o majątek po swoich bliskich. Ja się na tym specjalnie nie znam, ale mam fachowca w domu. Nie muszę chodzić i pytać po ludziach, bo wszystko zostało zrobione tak, jak trzeba.
Zobacz także: Wojciech Cugowski nie oszczędził ojca. Rzucił chłodnym komentarzem
Cugowski zabezpieczył synów?
Krzysztof Cugowski jest ojcem trzech dorosłych synów. Każdy z nich robi karierę w branży muzycznej i wszyscy wiedzą o ustaleniach majątkowym poczynionych przez ojca. Muzyk nie zdradził, co zostawi dzieciom, ale zadbał o to, aby po jego śmierci nie doszło do rodzinnych afer i dramatów.
Widziałem zbyt wiele historii, w których majątek podzielił ludzi. Chciałem, żeby w mojej rodzinie nigdy do tego nie doszło - podkreślił Cugowski.
Zobacz także: Syn Cugowskiego odcina się od ojca i zmienia nazwisko?! Zapytaliśmy go i odpowiedź jest jasna
Majątek artysty wciąż się zwiększa, bo były wokalista Budki Suflera ciężko pracuje, choć mógłby już porzucić scenę. Muzyka jest jednak jego wielką pasją, a praca sprawia, że 75-latek lepiej się czuje.
Trzeba być w ruchu, bo inaczej człowiek zaraz zaczyna myśleć o niepotrzebnych rzeczach - stwierdził.
Zobacz także: Dlaczego najmłodszy Cugowski nie chce występować jako Cugowski? "Po co czwarty?"
Zobacz więcej zdjęć. Chris Cugowski odetnie się od ojca? Już występuje pod pseudonimem