Krzysztof Cugowski (75 l.) jest jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Na scenie obecny jest od ponad 55 lat. Znaczną część swojego życia spędził w trasie. Odcisnęło to piętno na jego życiu rodzinnym, zwłaszcza relacji z synami.

Gwiazdor Budki Suflera ma trzech synów. Wojciech (49 l.) i Piotr (45 l.) są owocami pierwszego małżeństwa muzyka. Z drugą żoną, Joanną, doczekał się trzeciego syna, 27-letniego Krzysztofa juniora (znanego również jako Chris Cugowski). Wszyscy zdecydowali się na podtrzymanie muzycznych tradycji ojca.

Najstarsi synowie Krzysztofa Cugowskiego w 1997 r. założyli zespół Bracia, który cieszył się sporą popularnością. Razem z ojcem brali udział w projekcie Cugowski. Mimo to ich relacje nie należą do najlepszych. Kilka lat temu bracia zakończyli wspólną działalność. Różne wizje artystyczne oraz kłótnie odbiły się na ich relacjach zawodowych i prywatnych. Dziś praktycznie nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Wojciech Cugowski gorzko o relacjach z ojcem i bratem

Wojciech Cugowski był niedawno gościem Bogdana Rymanowskiego w podcaście "Rymanowski Live". Wprost opowiedział w nim o relacjach rodzinnych.

Ta płyta – którą nagraliśmy wspólnie z ojcem – myślałem, że będzie scalająca, bo nasze stosunki trójstronne do tamtego momentu też były bardzo różne - przyznał.

Niestety, na niewiele się to zdało. Na stosunkach z ojcem zaważyła jego muzyczna przeszłość. Krzysztof Cugowski bardzo dużo koncertował przez co był praktycznie nieobecny w życiu synów.

Często go nie było, bo żeby utrzymać rodzinę, to będąc muzykiem w tamtych czasach, trzeba było być poza domem. Dzisiaj też się zarabia poza domem i też trzeba dużo jeździć, ale mam wrażenie, że na pewno nie tyle, co wtedy. Myślę, że do pewnego momentu mieliśmy dobre stosunki - stwierdził gorzko najstarszy syn Cugowskiego.

Krzysztof Cugowski o relacjach z synami. Nie brał udziału w ich wychowaniu

Krzysztof Cugowski odniósł się do słów syna w wywiadzie dla Kanału Zero. Muzyk zgodził się z nim przyznając, że rzeczywiście więcej czasu spędzał w trasie niż w domu. Wychowaniem chłopców zajmowała się jego pierwsza żona, Małgorzata.

Ja na dobrą sprawę to nawet nie za bardzo brałem udział w wychowaniu synów, którzy się urodzili pod koniec lat siedemdziesiątych. Mój najstarszy syn będzie miał 50 lat w przyszłym roku - to wszystko jest niemożliwe, to się na pewno nie dzieje, no ale tak jest. W każdym razie ja [...] nawet nie brałem udziału w ich wychowaniu, bo nie było mnie - stwierdził Cugowski senior.

Rozliczając się z przeszłością wyznał, że nie jest zbyt dobry w budowaniu relacji z dziećmi, w tym z wnukami. Na koniec powiedział, że nie ma żalu do Wojtka, bo w jego słowach jest sporo prawdy,

Może nie wszystko, bo to zawsze jest tak, że jednak opinie są zawsze podyktowane miejscem, w którym się jest [...]. Ale tu, jeżeli chodzi o to, że mnie nie było, to pełna zgoda" - podsumował.

