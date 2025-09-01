Krzysztof Cugowski o relacjach z synami. Nie brał udziału w ich wychowaniu

Krzysztof Cugowski wyznał bolesną prawdę o relacji z synami. "Nie brałem udziału w ich wychowaniu"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-01 13:44

Chociaż synowie Krzysztofa Cugowskiego poszli w ślady ojca, to nie zawsze łączyły ich dobre relacje. Najstarszy z nich wyznał niedawno, że Cygowski senior nie był za bardzo obecny w ich życiu. Teraz muzyk odniósł się do słów pierworodnego.

Synowie Krzysztofa Cugowskiego poszli w jego ślady

Krzysztof Cugowski (75 l.) jest jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Na scenie obecny jest od ponad 55 lat. Znaczną część swojego życia spędził w trasie. Odcisnęło to piętno na jego życiu rodzinnym, zwłaszcza relacji z synami.

Gwiazdor Budki Suflera ma trzech synów. Wojciech (49 l.) i Piotr (45 l.) są owocami pierwszego małżeństwa muzyka. Z drugą żoną, Joanną, doczekał się trzeciego syna, 27-letniego Krzysztofa juniora (znanego również jako Chris Cugowski). Wszyscy zdecydowali się na podtrzymanie muzycznych tradycji ojca.

Najstarsi synowie Krzysztofa Cugowskiego w 1997 r. założyli zespół Bracia, który cieszył się sporą popularnością. Razem z ojcem brali udział w projekcie Cugowski. Mimo to ich relacje nie należą do najlepszych. Kilka lat temu bracia zakończyli wspólną działalność. Różne wizje artystyczne oraz kłótnie odbiły się na ich relacjach zawodowych i prywatnych. Dziś praktycznie nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Zobacz również: Synowie Krzysztofa Cugowskiego pokłócili się o pieniądze! Ale było coś jeszcze. Prawda wyszła na jaw

Wojciech Cugowski gorzko o relacjach z ojcem i bratem

Wojciech Cugowski był niedawno gościem Bogdana Rymanowskiego w podcaście "Rymanowski Live". Wprost opowiedział w nim o relacjach rodzinnych. 

Ta płyta – którą nagraliśmy wspólnie z ojcem – myślałem, że będzie scalająca, bo nasze stosunki trójstronne do tamtego momentu też były bardzo różne - przyznał. 

Niestety, na niewiele się to zdało. Na stosunkach z ojcem zaważyła jego muzyczna przeszłość. Krzysztof Cugowski bardzo dużo koncertował przez co był praktycznie nieobecny w życiu synów.

Często go nie było, bo żeby utrzymać rodzinę, to będąc muzykiem w tamtych czasach, trzeba było być poza domem. Dzisiaj też się zarabia poza domem i też trzeba dużo jeździć, ale mam wrażenie, że na pewno nie tyle, co wtedy. Myślę, że do pewnego momentu mieliśmy dobre stosunki - stwierdził gorzko najstarszy syn Cugowskiego.

Zobacz również: Krzysztof Cugowski ostro o ojcu chrzestnym swojego syna! "No niestety, to był mój błąd"

Krzysztof Cugowski o relacjach z synami. Nie brał udziału w ich wychowaniu

Krzysztof Cugowski odniósł się do słów syna w wywiadzie dla Kanału Zero. Muzyk zgodził się z nim przyznając, że rzeczywiście więcej czasu spędzał w trasie niż w domu. Wychowaniem chłopców zajmowała się jego pierwsza żona, Małgorzata.

Ja na dobrą sprawę to nawet nie za bardzo brałem udział w wychowaniu synów, którzy się urodzili pod koniec lat siedemdziesiątych. Mój najstarszy syn będzie miał 50 lat w przyszłym roku - to wszystko jest niemożliwe, to się na pewno nie dzieje, no ale tak jest. W każdym razie ja [...] nawet nie brałem udziału w ich wychowaniu, bo nie było mnie - stwierdził Cugowski senior.

Rozliczając się z przeszłością wyznał, że nie jest zbyt dobry w budowaniu relacji z dziećmi, w tym z wnukami. Na koniec powiedział, że nie ma żalu do Wojtka, bo w jego słowach jest sporo prawdy,

Może nie wszystko, bo to zawsze jest tak, że jednak opinie są zawsze podyktowane miejscem, w którym się jest [...]. Ale tu, jeżeli chodzi o to, że mnie nie było, to pełna zgoda" - podsumował.

Zobacz również: Dlaczego najmłodszy Cugowski nie chce występować jako Cugowski? "Po co czwarty?’"

Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski
21 zdjęć

Polecany artykuł:

Krzysztof Cugowski załatwił pracę synowi. Kolejny przykład nepotyzmu w polskim …
Super Express Google News
QUIZ legendy PRL. Czerwone Gitary czy Budka Suflera? Dopasuj przebój do zespołu
Pytanie 1 z 20
"Tak bardzo się starałem" to przebój zespołu:
Chris Cugowski odetnie się od ojca? Zmieni nazwisko? Padła deklaracja!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF CUGOWSKI