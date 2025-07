Synowie Krzysztofa Cugowskiego pokłócili się o pieniądze! Ale było coś jeszcze. Prawda wyszła na jaw

Krzysztof Cugowski przez lata był głosem kultowej Budki Suflera. Niestety, ostatecznie muzycy związani z grupą skończeni pokłóceni i zwaśnieni. Co gorsza, podobny los nie ominął zespołów, które założyli synowie Cugowskiego seniora. Piotr, Krzysztof i Wojciech stali za projektem Cugowscy, a Wojciech i Piotr udzielali się w Braciach. Panowie wspólnie nagrywali kolejne płyty, koncertowali i wydawało się, że ich kariera to spełnienie marzeń. Nie dość przecież, że zdobyli popularność i rozpoznawalność, to jeszcze mieli okazję pracować w rodzinnym gronie.

Nic bardziej mylnego! Piotr Cugowski w jednym z niedawnych wywiadów zdradził, jak było naprawdę!

Wojna między synami Krzysztofa Cugowskiego. O co poszło? Nie tylko o pieniądze!

Cugowski w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski wyznał, że nie żałuje rozpadu rodzinnej grupy. Okazuje się, że powodem niesnasek były pieniądze, ale nie tylko. Szwankowała też komunikacja między braćmi, padły też słowa o pewnej "substancji".

W momencie, kiedy pojawiły się pieniądze, to spowodowało, że każdemu z nas wydawało się, że będzie rządził. Ten wózek, zamiast pchać w jedną stronę, każdy ten wózek pchał w swoją stronę - opowiadał piosenkarz.

I dodał:

Między nami pewne rzeczy się pokomplikowały. Było mnóstwo niedopowiedzeń. Czas sporych baletów (...) i nadmiar pewnej substancji spowodował, że porobiły się jakieś chore grupy. Jedni przeciwko drugim, tu za plecami, ten na tamtego i to po prostu narosło do takiej skali, że później, jak siedliśmy nad płytą, to nie potrafiliśmy za bardzo z siebie wykrzesać tego. To był jasny sygnał, że należy zawiesić działalność i spróbować po prostu każdy w swoją stronę pójść.

Synowie się pokłócili, ojciec cierpi

Konflikt pomiędzy synami odbił się nie tylko na ich życiu zawodowym, ale i prywatnym. To mocno uderzyło ojca muzyków.

Niestety, miesiąc po tym, jak zakończyliśmy nasz projekt Cugowscy, dowiedziałem się, że oni się rozchodzą. Poróżnili się nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Ubolewam nad tym. To dla mnie przykre i bolesne. Wiem, że zrobili ogromny błąd. Razem mogliby zdziałać zdecydowanie więcej – mówił Krzysztof Cugowski w rozmowie z Plejadą.

Krzysztof Cugowski ujawnił prawdę o swoich zarobkach i emeryturze. To już zupełnie inna kwota!