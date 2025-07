Zwykle opanowany Krzysztof Cugowski aż rzucił wyrazem na "k"! Tego już nie dało się odkręcić

Krzysztof Cugowski przez kilkadziesiąt lat był wokalistą grupy Budka Suflera. To on i Romuald Lipko tworzyli trzon tej legendarnej Polsce kapeli. No właśnie... W Polsce. Kto wie, co by było, gdyby Suflerzy nagrali coś z Ozzym Osbournem. To nie science fiction. Naprawdę była na to szansa. Krzysztof Cugowski zwykle jest opanowany, ale gdy to wspominał, rzucił wyrazem na "k". Ależ się zagotował!