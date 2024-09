Ci muzycy Budki Suflera odeszli na zawsze. Nie tylko Felicjan Andrzejczak i Romuald Lipko

"Moja mama i twój tata": łzy i kłótnie to dopiero początek. "Jesteście inspiracją dla Polski"

"To jest bardzo duża strata"

Budka Suflera - legenda polskiej sceny rockowej

Budka Suflera to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Zespół, założony w 1974 roku w Lublinie, przez dziesięciolecia zdobywał serca fanów niezapomnianymi hitami, które do dziś są symbolem polskiej sceny muzycznej. Jego twórczość łączyła rock, pop oraz elementy progresywne, co sprawiło, że zdobył ogromną popularność i uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na przestrzeni lat w Budce Suflera pojawiało się wielu znakomitych muzyków, jednak niezmiennie ważną postacią był Romuald Lipko, który odpowiadał za większość kompozycji zespołu. Krzysztof Cugowski, z charakterystycznym głosem, był frontmanem grupy przez wiele lat, jednak zespół współpracował również z innymi wokalistami, m.in. Felicjanem Andrzejczakiem, który zaśpiewał kultową „Jolkę”.

Zakończenie działalności i powrót zespołu po kilku latach na scenę

W 2014 roku Budka Suflera ogłosiła zakończenie działalności, co było ogromnym ciosem dla fanów. Pożegnalna trasa koncertowa była pełna wzruszeń i nostalgii, a każdy koncert przyciągał tysiące fanów. Kilka lat później zespół, już bez zmarłego Romualda Lipko oraz bez Cugowskiego, który rozstał się z grupą, powrócił na scenę, by kontynuować działalność i oddać hołd swojemu wieloletniemu kompozytorowi. Za mikrofonem stanął Jacek Kawalec.

Zmarli muzycy Budki Suflera

Romuald Lipko był jednym z założycieli i głównym kompozytorem Budki Suflera. To właśnie on stworzył największe przeboje zespołu, takie jak "Jolka, Jolka pamiętasz", "Sen o dolinie" czy "Takie tango". Lipko grał na instrumentach klawiszowych, a jego talent kompozytorski przyczynił się do sukcesu Budki Suflera w Polsce i za granicą. Zmarł 6 lutego 2020 roku po walce z nowotworem.

Andrzej Ziółkowski był gitarzystą basowym, który grał w Budce Suflera w latach 70., kiedy zespół dopiero zdobywał popularność. Choć jego czas w Budce Suflera nie był długi, miał duży wpływ na jej wczesny rozwój. W 1981 roku muzyk wyemigrował z rodziną do USA. Zmarł w 2001 w wyniku choroby nowotworowej.

Romuald Czystaw śpiewał w Budce Suflera w latach 1978–1982, podczas których zespół wydał kilka ważnych albumów. Jego mocny, charakterystyczny głos można usłyszeć w takich utworach jak „Za ostatni grosz”, „Nie wierz nigdy kobiecie” czy „Rock’n’roll na dobry początek”. Był wokalistą w czasie, gdy zespół przeszedł przez trudny okres transformacji, a mimo to zyskał popularność w Polsce. Wokalista zmarł w 2010 r.

Stanisław Zybowski dołączył do Budki Suflera w drugiej połowie lat 70., kiedy zespół przechodził przez różne zmiany personalne. W tym okresie grupa eksperymentowała z różnymi brzmieniami, a Zybowski, będący utalentowanym gitarzystą, wniósł do zespołu nową energię i styl gry na gitarze. Chociaż nie związał się z Budką Suflera na dłużej, jego udział był ważnym elementem w historii zespołu w tamtym okresie. Zmarł w 2001 roku.

Felicjan Andrzejczak dołączył do Budki Suflera w 1982 roku, po odejściu Romualda Czystawa. Najbardziej znanym utworem nagranym przez Felicjana Andrzejczaka z Budką Suflera jest kultowa ballada „Jolka, Jolka pamiętasz”, wydana w 1982 roku. Piosenka stała się jednym z największych przebojów w historii polskiej muzyki. Oprócz „Jolki”, Felicjan Andrzejczak zaśpiewał także w innych ważnych utworach Budki Suflera, takich jak „Czas ołowiu” czy „Noc komety”. Po odejściu z zespołu niejednokrotnie występował z nim gościnnie. Zmarł 17 września 2024 roku w wieku 76 lat.