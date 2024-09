Co na to Krzysztof?

Felicjan Andrzejczak urodził się 16 maja 1948 roku w Pięczkowie. W trakcie nauki w Technikum śpiewał amatorsko repertuar Czesława Niemena. W 1970 roku pobrał się w Jadwigą i z nią doczekał się dwójki pociech. W latach 70. zamieszkał w Świebodzinie, gdzie poznał grupę lokalnych muzyków, m.in. Andrzeja Rutkowskiego i założył zespół "C–4011". Felicjan ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec i Wydział Wychowania Muzycznego Studium Nauczycielskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przez lata pracował w szkole muzycznej praz placówce wychowawczej, w domu dziecka.

Felicjan Adnrzejczak - kariera w "Budce Suflera"

W 1971 roku wraz z "C–4011" zaistniał na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Talentów w Jeleniej Górze, gdzie wykonał utwór "Dziwny jest ten świat". W styczniu 1981 roku w restauracji Sali Kongresowej podjął współpracę z grupą Marka Wierońskiego. Pod koniec 1982 roku został zaproszony do współpracy z zespołem "Budka Suflera". Utwór "Jolka, Jolka pamiętasz" szybko stał się hitem, który do dziś śpiewany jest przez różne pokolenia. 12 lutego 2020 roku podczas pogrzebu Romualda Lipki wraz z "Budką Suflera" wykonał piosenkę "Czas ołowiu".

Felicjan Andrzejczak nie żyje

Informacja o śmierci Felicjana Andrzejczaka pojawiła się na Facebookowym profilu "Jedynka - program 1 Polskiego Radia".

"Po długiej chorobie, w wieku 76 lat zmarł Felicjan Andrzejczak. Był piosenkarzem i muzykiem, kojarzonym zwłaszcza z Budką Suflera, gdzie występował jako wokalista w latach 1982 - 1983. To on wylansował m.in. przebój "Jolka, Jolka"" - czytamy na we wzruszającym wpisie.

Artysta do końca swoich dni był bardzo aktywny zawodowo. Ostatnio występował na Wiankach w Warszawie oraz Top of the Top Sopot Festival. W październiku ma mieć premierę jego singiel (Joanna Dudkowska & Felicjan Andrzejczak - BEZCZAS), a w planach miał także wydanie płyty - ona miała ukazać się jesienią.

