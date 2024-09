Szokujące wyznanie lidera Budki Suflera. "Jesteśmy po prostu pijakami i koniec"

Człowiek popełnia błędy. (...) Myślę, że takie podstawowe, takie błędy-killery, to jakoś sobie z nimi poradziłem, bo mówiąc inaczej ta rozmowa by nie miała miejsca. Nie mógłby mnie pan zaprosić, gdybym sobie nie poradził. Poza jakąś młodzieńczą niegroźną fajeczką, która mi się zupełnie nie podobała, nie dotykałem tego tematu (narkotyków - przyp. red.). Niestety, wciągnąłem się w dosyć zawodowe picie. To była głupota ludzka. Nie spróbowałem alkoholu pod żadną postacią od trzydziestu kilku lat, więc mogę coś o tym powiedzieć. To nie jest tak, że wstał facet rano i mówi „Kurczę, ale ze mnie mocarz, pojutrze będzie drugi dzień jak nie chleję”. To nie jest ten przypadek. Z tym się nie wygrywa. Nie ma czegoś takiego, że sobie powiemy, że coś kontrolujemy. Nic nie kontrolujemy. Istnieje tylko radykalne zerwanie z nałogiem, albo „bardzo szybko znikamy”. Bo mamy taką listę rzeczy, którą tracimy na kacu: pracę, rodzinę, miłości, zainteresowania, wartości, a na końcu po prostu nas nie ma. Nie da się z tym nic innego zrobić.