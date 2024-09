Targi VIVELO. Krzysztof Cugowski bez cenzury. To wyznał Markowi Sierockiemu

Dopóki zdrowia staje, będę to robił

- Życie rockmana, ciągłe występy, wyjazdy, życie poza domem - czy to jest męczące? - zapytał Cugowskiego Marek Sierocki.

- Na pewno z jednej strony całkowicie, ale jak się ro bi coś tyle lat, co ja, to ja w ogóle sobie nie wyobrażam sytuacji, że ja mógłbym robić cokolwiek innego. Poza tym jestem nominalne już emerytem 9 lat. Spotykam swoich rówieśników i młodszych, którzy są rzeczywiście emerytami. To mnie dopinguje, żeby jednak pracować dalej. Niezależnie od różnych niedogodności, związanych z wiekiem, które są. Dopóki zdrowia staje, będę to robił, tak jak w tytule książki: "Śpiewanie mi nie przeszkadza". Ale to nie jest na pewno zajęcie dla człowieka w moim wieku, naprawdę nie jest... - odpowiedział Cugowski.

- Nie zgodzę się z tobą. Jak artysta wchodzi na scenę, to przekazuje swoją energię widzom. Ale też fani przekazują swoją energię artyście. Artysta jest jeden, a fanów są często tysiące. Ta energia wraca i to jest koło zamachowe, które powoduje, że trudno jest zejść ze sceny. To jest to, co Krzysztof mówi, dopóki będzie miał siły, będzie śpiewał.