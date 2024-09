Oto historia kultowej piosenki "Jolka, Jolka, pamiętasz". Mało kto wie, kim była tytułowa Jolka

"Jolka, Jolka, pamiętasz" to jeden z największych przebojów "Budki Suflera". Melodię do kultowego utworu stworzył sam Romuald Lipko. Mało kto wie, czym inspirował się znany muzyk, tworząc ten legendarny hit. Okazuje się, że tajemnicza Jolka istniała naprawdę. Ta historia to gotowy scenariusz na film.