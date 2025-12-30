Szokująca prawda o ślubie Kopczyńskiego. To dlatego na zdjęciach nie było uśmiechu

Zamiast radości i uśmiechów dramatyczna wiadomość, która spadła na nowożeńców w dniu ślubu. Jacek Kopczyński zdecydował się zabrać głos po fali przykrych komentarzy, które pojawiły się po publikacji zdjęć z ceremonii. Aktor ujawnił, że w trakcie wesela dotarła do nich informacja o śmierci jego ojca.

Ślub Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki Kustosz miał być jednym z najszczęśliwszych momentów w ich życiu. Para, która połączyła się po rozstaniu aktora z Patrycją Markowską, nie ukrywała swojego uczucia i chętnie pojawiała się razem publicznie. W połowie grudnia zakochani powiedzieli sobie "tak". Wkrótce po uroczystości do sieci trafiły zdjęcia, które stały się pretekstem do złośliwych ocen i komentarzy w internautów.

Radość przerwana śmiercią. Aktor nie wytrzymał po komentarzach o "smutnej pannie młodej"

Internauci szybko zaczęli komentować wygląd panny młodej, sugerując, że Agnieszka Kustosz sprawia wrażenie smutnej, zdystansowanej, a nawet przerażonej. Pojawiły się spekulacje, które zupełnie mijały się z prawdą. Jacek Kopczyński nie zamierzał milczeć i postanowił wyjaśnić całą sytuację w mediach społecznościowych.

Aktor przyznał, że już kilka godzin przed ceremonią dotarła do nich bardzo niepokojąca informacja o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia jego ojca. Emocje, które towarzyszyły im od samego rana, były dalekie od beztroskiej radości. Niestety, w trakcie weselnego przyjęcia nadeszła najgorsza z możliwych wiadomości - mężczyzna zmarł.

Kopczyński podkreślił, że jego żona jest osobą niezwykle empatyczną i wrażliwą, dlatego nie potrafiła ukryć bólu i smutku. Jak zaznaczył, nie każdy jest w stanie założyć maskę w obliczu tragedii, nawet jeśli jest to dzień ślubu. Para starała się jednak godnie przeżyć ten moment i zrobić wszystko, by mimo smutnych okoliczności uszanować rangę uroczystości.

