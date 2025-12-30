W Anglii zaginęła Monika Kania. Od kilku miesięcy rodzina nie ma z nią kontaktu. Gdzie jest 31-latka?

Jacek Chlewicki
2025-12-30 8:00

W Anglii zaginęła 31-letnia Monika Kania, pochodząca z gminy Busko-Zdrój. Kobieta od kilku lat przebywała w Southampton, jednak od lipca 2025 roku nie kontaktowała się z rodziną. Policja prowadzi poszukiwania i apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu.

  • 31-letnia Monika Kania zaginęła w Anglii
  • Od 2022 roku przebywała w Southampton
  • Ostatni kontakt z rodziną miała w lipcu 2025 roku
  • Od tego czasu nie nawiązała żadnej relacji z bliskimi
  • Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa
  • Poszukiwania prowadzi policja w Busku-Zdroju

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju prowadzą poszukiwania 31-letniej Moniki Kani, mieszkanki miejscowości Skotniki Duże w gminie Busko-Zdrój. Kobieta od 2022 roku przebywała w Anglii, w mieście Southampton. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, ostatni kontakt rodziny z zaginioną miał miejsce w lipcu 2025 roku. Od tego czasu kobieta nie nawiązała żadnych rozmów ani wiadomości z bliskimi. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa ani co się z nią dzieje.

Rysopis zaginionej Moniki Kani

Policja podała szczegółowy rysopis poszukiwanej kobiety. Monika Kania ma około 170 centymetrów wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma włosy w kolorze ciemny blond, sięgające do ramion, zielone oczy oraz małe, przylegające uszy.

Policja apeluje o pomoc

Każda osoba, która widziała Monikę Kanię lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszona jest o kontakt z policjantami prowadzącymi sprawę.

Z Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju można skontaktować się:

  • w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 47 8045 381,
  • całodobowo pod numerem 47 8045 200,
  • dzwoniąc na numer alarmowy 112 z terenu całego kraju.

Możliwy jest również osobisty kontakt w siedzibie komendy przy alei Mickiewicza 19 w Busku-Zdroju.

Nawet z pozoru drobna informacja może okazać się kluczowa w prowadzonych poszukiwaniach.

ZAGINIONA KOBIETA