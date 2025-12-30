31-letnia Monika Kania zaginęła w Anglii

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju prowadzą poszukiwania 31-letniej Moniki Kani, mieszkanki miejscowości Skotniki Duże w gminie Busko-Zdrój. Kobieta od 2022 roku przebywała w Anglii, w mieście Southampton. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, ostatni kontakt rodziny z zaginioną miał miejsce w lipcu 2025 roku. Od tego czasu kobieta nie nawiązała żadnych rozmów ani wiadomości z bliskimi. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa ani co się z nią dzieje.

Rysopis zaginionej Moniki Kani

Policja podała szczegółowy rysopis poszukiwanej kobiety. Monika Kania ma około 170 centymetrów wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma włosy w kolorze ciemny blond, sięgające do ramion, zielone oczy oraz małe, przylegające uszy.

Policja apeluje o pomoc

Każda osoba, która widziała Monikę Kanię lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszona jest o kontakt z policjantami prowadzącymi sprawę.

Z Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju można skontaktować się:

w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 47 8045 381,

całodobowo pod numerem 47 8045 200,

dzwoniąc na numer alarmowy 112 z terenu całego kraju.

Możliwy jest również osobisty kontakt w siedzibie komendy przy alei Mickiewicza 19 w Busku-Zdroju.

Nawet z pozoru drobna informacja może okazać się kluczowa w prowadzonych poszukiwaniach.