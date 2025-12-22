Sześć osób, w tym jedną kobietę i pięciu mężczyzn zatrzymano w związku ze śmiercią 19-latka w szpitalu w Starachowicach.

Młody Kolumbijczyk trafił tam w nocy z niedzieli na poniedziałek, 22 grudnia.

Śledztwo w toku, nowe informacje wkrótce — dowiedz się więcej o tej tragicznej sprawie.

Starachowice. Nie żyje 19-latek z raną kłutą. 6 osób zatrzymanych

Sześć osób w wieku 21-48 lat zostało zatrzymanych w związku ze śmiercią 19-latka w szpitalu w Starachowicach. Chłopak trafił tam w nocy z niedzieli na poniedziałek, 22 grudnia, z raną kłutą, a wkrótce później lekarze stwierdzili jego zgon. Jak ustaliła policja, młody obywatel Kolumbii i jego rodacy mieszkali w jednym z hoteli pracowniczych w Starachowicach.

- Między jedną z zatrzymanych osób - w tym gronie jest jedna kobieta i 5 mężczyzn - doszło wcześniej do awantury na terenie tego obiektu - powiedział "Super Expressowi" asp. Paweł Kusiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Nie wiadomo na razie, w jakich okolicznościach 19-latek znalazł się w szpitalu i czy udało się znaleźć narzędzie zbrodni. Policjanci wykonali już czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Śledztwo w tej sprawie trwa, a nowe informację mają być znane jeszcze w poniedziałek lub najpóźniej we wtorek, 23 grudnia.