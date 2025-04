Rozrób z wodą i podlej sadzonki pelargonii, aby pięknie rozkwitły. Kwiecisty balkon będzie wzbudzać podziw sąsiadek. Naturalny nawóz do sadzonek pelargonii

Rozrób z wodą i podlej sadzonki pelargonii, aby pięknie rozkwitły

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych i ogrodowych w Polsce. Ich obfite kwitnienie, różnorodność kolorów i stosunkowo łatwa uprawa sprawiają, że zdobią balkony, tarasy i rabaty od wiosny do późnej jesieni. Choć sadzonki pelargonii są powszechnie dostępne w sklepach ogrodniczych, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować wyhodować je samodzielnie. Oczywiście pelargonie z nasion wysiewamy jeszcze zimą - najczęściej na przełomie stycznia i lutego. Dzięki temu rośliny zdążą odpowiednio podrosnąć i wzmocnić się przed wysadzeniem na zewnątrz, które przypada na połowę maja, po ustąpieniu ryzyka przymrozków. Potem należy dbać o sadzonki pelargonii w odpowiedni sposób, aby pięknie kwitła i zdobiła nasz balkon czy taras przez cały sezon. Dlatego pod żadnym pozorem nie zapominajmy o nawożeniu sadzonek pelargonii, zanim jeszcze wystawimy je na balkon. Cenne dla tych roślin są odżywki bogate w potas i fosfor, czyli składników odpowiedzialnych za wytwarzanie kwiatów. Jak przygotować taki naturalny nawóz do sadzonek pelargonii na bazie skórek banana? Rozrób to z wodą i podlej rośliny, aby pięknie zakwitły.

Naturalny nawóz do sadzonek pelargonii z banana

Przygotowanie takiego naturalnego nawozu do sadzonek pelargonii jest naprawdę proste. Skórkę po bananie pokrój na małe kawałki, umieść je w litrowym słoiku, zalej do pełna wodą, przykryj i odstaw w ciemne miejsce na dwa dni. Po upływie tego czasu przecedź skórki przez sitko, a uzyskany roztwór rozcieńcz z wodą i wykorzystaj do podlewania sadzonek pelargonii. Dlaczego skórki od banana są takie cenne dla roślin? Otóż zawierają trzy podstawowe składniki odżywcze:

Potas - kluczowy dla kwitnienia, owocowania i ogólnej odporności roślin. Wzmacnia łodygi i liście, poprawia gospodarkę wodną i zwiększa odporność na choroby.

Fosfor - niezbędny dla rozwoju korzeni, kwitnienia i zawiązywania owoców.

Magnez - ważny dla fotosyntezy i produkcji chlorofilu, który odpowiada za zielony kolor liści.