W marcu obetnij końcówki i podlej pelargonie tą odżywką. Balkon utonie w morzu kwiatów. Pielęgnacja pelargonia na wiosnę

Żeby pelargonie pięknie kwitły, trzeba o nie odpowiednio dbać. Ważne jest umiejętne podlewanie, ale także nawożenie. Zamiast chemicznych, gotowych odżywek ze sklepów ogrodniczych można wykorzystać domową odżywkę zrobioną z kuchennych odpadków. Zamiast wyrzucać obierki z jabłek, można je wykorzystać do nawożenia kwiatów balkonowych.

Wybudzanie pelargonii po zimie

Ciepłolubne pelargonie z powodzeniem mogą przetrwać zimę. Piękne balkonowe kwiaty będą cieszyć nasze oczy przez kilka sezonów, jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki. Przechowywanie pelargonii zimą w cieplejszym miejscu zaczynamy jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Gdy noce stają się chłodniejsze, a temperatura spada w okolice zera. Jeśli kwiaty rosną w doniczkach, wystarczy przenieść je do jasnego pomieszczenia, w którym panuje temperatura od 5 do 10 Celsjusza. Pelargonie, które rosną na rabatach, trzeba wykopać i wsadzić do donicy wypełnionej drenażem, a następnie zasypać świeżą ziemią. Podczas zimowania pelargonii unikamy obfitego podlewania. Gleba powinna być lekko wilgotna, niemal sucha. Jeśli pelargonie zimują w chłodnym pomieszczeniu, wystarczy podlewać je raz na trzy tygodnie. Łodygi powinny być mocne i zielone przez całą zimę. Podczas zimowania pelargonii dbamy o wilgotność gleby, ale nie nawozimy kwiatów. W połowie stycznia zaczynamy wybudzać rośliny z zimowego snu (gdy zrobimy to później, trzeba liczyć się z tym, że pelargonie później zakwitną). Jeśli chcemy, by pięknie zakwitły wiosną przenieśmy kwiaty do cieplejszego pomieszczenia lub podkręćmy temperaturę w miejscu, w którym się znajdują. Najlepsza to około 15 stopni C. W tym samym czasie możemy także zwiększyć częstotliwość podlewania. W marcu warto nawozić pelargonie i obciąć końcówki pędów. Dzięki temu roślina rozkrzewi się i obficie zakwitnie. W maju możemy przesadzić kwiaty do większych doniczek i wynieść na zewnątrz.

Czym podlewać pelargonie w marcu? Naturalny nawóz do pelargonii

Żeby wzmocnić pelargonie po zimie i zmobilizować je do kwitnienia, można podlewać je odżywką ze skórek jabłek. Obierki są cennym źródłem azotu, fosforu i potasu, czyli składników niezbędnych roślinom do kwitnienia. Taką odżywkę łatwo zrobić. Wystarczą obierki z dwóch jabłek oraz pół litra wody. Skórki wkładamy do słoika, zalewamy, lekko przykrywamy i odstawiamy w zacienione miejsca na 3-4 dni. Po tym czasie odcedzamy nawóz. Obierki wyrzucamy, odżywkę rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1. Taką miksturą podlewamy ziemię wokół pelargonii raz w tygodniu.

