Podlewaj tym napojem pelargonie, aby pięknie i gęsto zakwitły. Kolorowe kwiaty będą wylewać się z doniczek. Domowy nawóz do sadzonek pelargonii

Podlewaj tym napojem pelargonie, aby pięknie i gęsto zakwitły

Balkon ukwiecony pelargoniami to kwintesencja lata. Te rośliny, przy odrobinie troski, potrafią zamienić nawet niewielką przestrzeń w barwny, pachnący raj. Uprawa pelargonii na balkonie to prosta i satysfakcjonująca forma ogrodnictwa. Wybierając odpowiednie odmiany, zapewniając im słoneczne stanowisko, żyzne podłoże i regularną pielęgnację, możesz cieszyć się pięknem kwitnących pelargonii przez cały sezon. W pielęgnacji pelargonii nie powinniśmy zapominać o ich nawożeniu, zwłaszcza w okresie wiosennym, gdy rośliny te wzmacniają się i budzą do kwitnienia. Dostarczenie roślinie składników odżywczych takich jak azot, potas czy fosfor sprawi, że nie tylko pięknie zakwitnie, ale też zachowa swój wygląd przez cały sezon. Jednym z najlepszych nawozów do pelargonii jest ten przygotowany z obierek ziemniaka. Podlewaj nim swoje kwiaty na balkonie, a kolorowe pąki będą dosłownie wylewać się z doniczek.

Domowy nawóz do pelargonii z ziemniaka

Przygotowanie domowego nawozu do pelargonii z ziemniaka jest proste i do tego tanie, gdyż wykorzystujemy tak naprawdę resztki jedzenia. Wrzuć ziemniaka do blendera, dodaj 1 litr wody i dokładnie miksuj. Następnie połączone składniki przecedź przez sitko – do nawożenia pelargonii będziemy używać samego płynu. Tak przygotowanym nawozem podlewaj rośliny raz w miesiącu. Nawóz z ziemniaka dostarczy im azotu, fosforu, potasu, które są potrzebne do zdrowego wzrostu i kwitnienia.

Pielęgnacja pelargonii wiosną. Ważne zasady

Oto kilka najważniejszych zasad pielęgnacji pelargonii, aby mogły pięknie kwitnąć:

Przycinanie : Usuń wszystkie suche, uszkodzone i chore pędy. Skróć pozostałe pędy o około 1/3 długości, tuż nad węzłem (miejscem, z którego wyrasta liść). Przycinanie stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów, na których pojawią się kwiaty.

: Usuń wszystkie suche, uszkodzone i chore pędy. Skróć pozostałe pędy o około 1/3 długości, tuż nad węzłem (miejscem, z którego wyrasta liść). Przycinanie stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów, na których pojawią się kwiaty. Przesadzanie : Pelargonie warto przesadzić do świeżej, żyznej ziemi. Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe, aby zapobiec zaleganiu wody.

: Pelargonie warto przesadzić do świeżej, żyznej ziemi. Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe, aby zapobiec zaleganiu wody. Nawożenie : Po przesadzeniu pelargonie potrzebują odpowiedniego nawożenia. Stosuj nawozy przeznaczone dla pelargonii, bogate w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie. Nawożenie rozpocznij po około 2 tygodniach od przesadzenia i kontynuuj regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

: Po przesadzeniu pelargonie potrzebują odpowiedniego nawożenia. Stosuj nawozy przeznaczone dla pelargonii, bogate w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie. Nawożenie rozpocznij po około 2 tygodniach od przesadzenia i kontynuuj regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu. Podlewanie : Podlewaj pelargonie regularnie, ale umiarkowanie. Unikaj podlewania po liściach, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. W upalne dni podlewaj pelargonie częściej, najlepiej rano lub wieczorem.

: Podlewaj pelargonie regularnie, ale umiarkowanie. Unikaj podlewania po liściach, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. W upalne dni podlewaj pelargonie częściej, najlepiej rano lub wieczorem. Stanowisko: Pelargonie lubią słoneczne i ciepłe stanowiska. Umieść je na balkonie lub tarasie, gdzie będą miały dostęp do co najmniej 6 godzin słońca dziennie.