Zakop w doniczce paprotki, aby się pięknie rozrosła i zazieleniła. Będzie wyglądać jak marzenie ogrodnika. Domowy nawóz do paprotki

Zakop w doniczce paprotki, aby się pięknie rozrosła i zazieleniła

Paprotka domowa jest powszechnie uznawana za jeden z łatwiejszych do uprawy kwiatów doniczkowych. W latach 90. XX wieku była niemal w każdym polskim domu i do dziś jedni traktują ją z sentymentem. Choć nie jest wymagająca, to jednak konieczne jest dostosowania się do kilku istotnych zasad pielęgnacji paproci, aby przez cały rok cieszyła nasze oczy swoimi zielonymi, bujnymi liśćmi. Przede wszystkim miej na uwadze jeden fakt - paproć jest niezwykle podatna na ataki szkodników i choroby. Dlatego należy zrobić wszystko, aby je odpowiednio wzmocnić i przed nimi ochronić. Tu pomoże naturalny domowy nawóz do paproci, który działa naturalny antybiotyk do roślin - zwalcza grzyby i bakterie, a także wzmacnia paproć. Chodzi o czosnek. Wystarczy, że zakopiesz około 3-4 ząbki czosnku w doniczce paprotki. Już po kilku dniach zauważysz, że paproć jest wyraźnie wzmocniona, a z czasem pięknie się rozrośnie i zazieleni.

Pielęgnacja paproci. Jak o nią dbać, aby zdrowo rosła?

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Jesienią i zimą dodatkowo trzeba pamiętać o zraszaniu paproci (miękką wodą). Zbyt suche powietrze sprawia, że kwiat usycha. Z kolei jeśli liście żółkną i opadają przyczyna jest nadmiar wody. Jeśli liście usychają na brzegach to znak, że powietrze jest za suche. Pamiętajmy także, że to roślina, która lubi rozproszone światło. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje.