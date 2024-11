Czerwone Gitary i Budka Suflera to zespoły, które zna chyba każdy dorosły Polak, nie tylko ten urodzony w czasach PRL. Pierwsza kapela powstała w roku 1965, a druga - w 1974. Obie cały czas występują i od czasu do czasu nagrywają nowe piosenki. Co prawda w grupie Czerwone Gitary nie występują już Seweryn Krajewski, Krzysztof Klenczon, Jerzy Kossela i Bernard Dornowski, a w Budce Suflera - Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, to jednak nowi członkowie zespołów grają stare przeboje pod szyldem sprawdzonych marek. Część z wymienionych artystów już nie żyje, a część rozstała się z kolegami w nienajlepszych okolicznościach. Obecnie w obu legendarnych zespołach czasów PRL liderami są perkusiści. W grupie Budka Suflera - Tomasz Zeliszewski, a w Czerwonych Gitarach - Jerzy Skrzypczyk. Ten drugi w kapeli jest od samego początku, a pierwszy trafił do Suflerów rok po tym, gdy Lipko i Cugowski założyli zespół. Obie grupy mają w dorobu niezliczoną ilość hitów, m.in.: "Tak bardzo się starałem", "Anna Maria", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Takie tango", "Sen o dolinie", "Nikt na świecie nie wie", "Nie spoczniemy i "Ciągle pada". Wymieniać można niemal bez końca... Pamiętasz który przebój należy do której słynnej kapeli? Rozwiąż QUIZ legendy PRL. Czerwone Gitary czy Budka Suflera? Dopasuj przebój do zespołu. Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Jedna z nich jest poprawna.

QUIZ legendy PRL. Czerwone Gitary czy Budka Suflera? Dopasuj przebój do zespołu Pytanie 1 z 20 "Tak bardzo się starałem" to przebój zespołu: Czerwone Gitary Budka Suflera Następne pytanie

