Piotr Cugowski konflikt z bratem. Dlaczego bracia Cugowscy nie występują razem?

Krzysztof Cugowski ma trzech bardzo utalentowanych synów - Piotra i Wojciecha (z pierwszego małżeństwa) i Chrisa (z drugiego małżeństwa). Dwaj pierwsi od dawna są już znani szerszej publiczności. Piotr Cugowski jest gwiazdą tegorocznego festiwalu Opole 2024. Wokalista od jakiegoś czasu na scenie występuje bez swojego brata Wojciecha, z którym tworzył zespół Bracia. To, że kapela się rozpadła, nie jest niczym nadzwyczajnym. W końcu artyści często czują potrzebę zmian. Niestety Piotr Cugowski z bratem poróżnił się nie tylko na stopie zawodowej. Tak przynajmniej wynika ze słów ich ojca. Krzysztof Cugowski wygadał się podczas niedawnej rozmowy z portalem Plejada.pl. Były wokalista zespołu Budka Suflera konfliktem synów jest bardzo zasmucony.

Krzysztof Cugowski o konflikcie synów

Przez pewien czas Krzysztof Cugowski występował nawet z dwoma synami. Później wszystko się posypało. - Niestety, miesiąc po tym, jak zakończyliśmy nasz projekt Cugowscy, dowiedziałem się, że oni się rozchodzą. Mamy wspólnego menedżera, więc obaj namawialiśmy ich, by zmienili zdanie. Nic to jednak nie dało. Poróżnili się nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Ubolewam nad tym. To dla mnie przykre i bolesne. Wiem, że zrobili ogromny błąd. Razem mogliby zdziałać zdecydowanie więcej - wyjawił były wokalista Budki Suflera. Z kolei Wojciech Cugowski w rozmowie z Pap Life zaznaczył, że "zespół (Bracia - red.) na obecną chwilę nie istnieje". - Zawiesiliśmy działalność i nie wiem, kiedy i czy w ogóle będziemy jeszcze razem grali - podkreślił dosadnie. Chłodem powiało także z wypowiedzi jego brata. - Jest to zawieszenie działalności na czas solowych wypowiedzi każdego z nas. Czy wrócimy do tego kiedyś, nie potrafię dziś powiedzieć - mówił Piotr Cugowski.

Co ciekawe, dwa lata temu podczas festiwalu w Opolu jednym z artystów występujących na scenie był Wojciech Cugowski. W trakcie festiwalu Opole 2024 na estradzie pojawi się natomiast... Piotr Cugowski.

