Szok w kościele

Krzysztof Cugowski ma jeszcze jedno dziecko! Podczas jego komunii doszło do nieprawdopodobnych scen

Krzysztof Cugowski to nie tylko wyjątkowy wokalista obdarzony nieprawdopodobną wręcz skalą głosu, lecz także ojciec dwóch bardzo zdolnych muzyków: Piotra i Wojciecha Cugowskich, którzy tworzyli popularny zespół Bracia. Mało kto wie, że Krzysztof Cugowski ma jeszcze jedno dziecko, znacznie młodsze od braci. To jednak nie wszystko. Wiemy, co wydarzyło się w trakcie pierwszej komunii najmłodszego dziecka byłego wokalisty Budki Suflera. Doszło do nieprawdopodobnych scen. Ludzie zgromadzeni w kościele byli w szoku.