Chris Cugowski: Najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego nie boi się porównań

Chris Cugowski, czyli Krzysztof Cugowski Junior z każdym dniem wyrasta na coraz większą gwiazdę estrady. Ambitny młodzieniec idzie własną drogą, ale nie ma do nikogo pretensji, jeśli ktoś zechce spytać go o rodzinę. Ma bowiem doskonały kontakt z ojcem, byłym wokalistą Budki Suflera oraz ze starszymi braćmi. Okazuje się, że mężczyźni z rodu Cugowskich trzymają sztamę. Chris ma doskonałą świadomość tego, że będzie porównywany do Piotka, Wojtka, a także ojca. - Niemal od urodzenia mam świadomość z jakiej rodziny pochodzę i nie zamieniłbym jej na żadną inną. Chodzenie na koncerty taty, czy moich braci to dla mnie wielka przyjemność. Nie czułem nigdy presji porównań, bo każdy z nas robi swoje i realizuje się w innym gatunku muzycznym. To jest tak zróżnicowane, że każdy działa w swoim rejonie zainteresowań – opowiada „Super Expressowi” Chris, który swój talent pokazał również w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Więcej w naszym materiale wideo!

Chris Cugowski: Syn Krzysztofa Cugowskiego zdradza jak spędza czas ze znanym ojcem