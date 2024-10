Wlewam 1/2 szklanki zamiast płynu i nastawiam czarne pranie. Przywraca intensywne kolory i zmiękcza tkaniny. Sposób na pranie ciemnych rzeczy

i Autor: Shutterstock

Pranie w pralce

Wiele z nas zastanawia się, jak prać czarne ubrania, aby nie blakły? Niestety z czasem ciemne rzeczy tracą intensywność swoich kolorów i przez to tracą swój estetyczny wygląd. Jak temu zaradzić? Ja wlewam do pralki pół szklanki zamiast płynu do płukania i nastawiam czarne pranie. Ubrania odzyskują swój dawny wygląd, a tkaniny są miękkie.