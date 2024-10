Tomasz Jakubiak potrzebuje aż kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie na leczenie! Ruszyła zbiórka

Tomasz Jakubiak opis zbiórki zaczął od przypomnienia, że jest nie tylko kucharzem znanym z telewizji, ale też mężem i ojcem 4-letniego Tomka. Ciężka choroba, która spadła na Jakubiaka, dotyczy całej jego rodziny. To dla nich wyjątkowo trudny czas. Choć fani szefa kuchni dowiedzieli się o jego schorzeniu dopiero co, on i jego najbliżsi toczą walkę z rakiem już od pół roku!

Tomasz Jakubiak zbiera pieniądze na leczenie nowotworu! "Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów"

Tomasz Jakubiak, choć uchodzi za gwiazdę telewizji, nie zarabia aż tyle, by samodzielnie sfinansować bardzo drogie leczenie. Musi prosić o pomoc. Założył zbiórkę (na stronie szczytny-cel.pl) i załączył do niej łamiący serce opis oraz wideo (znajdziecie je na końcu).

Ostatnimi czasy życie mnie nie oszczędza, ale nie mam zamiaru tak łatwo się poddać! Znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i groźny nowotwór. Choroba przyszła nagle i wywróciła do góry nogami życie moje i moich bliskich, zadając nam ogromne cierpienie, ból i strach. (...) bez Waszej pomocy finansowej nie zdołam sam stawić czoła wszystkim wyzwaniom i kosztom, jakie niesie za sobą moje leczenie - zaczął Jakubiak.

I kontynuował:

Diagnozę usłyszeliśmy w marcu tego roku. Od tego czasu borykam się z różnymi problemami dotyczącymi mojego zdrowia. Z informacji uzyskanych od lekarzy wiem, że moja przypadłość jest na tyle rzadka i na tyle specyficzna, że koszty leczenia na pewno nie będą małe. Każde badanie, które muszę wykonać m.in. badania genetyczne czy biopsje to średni koszt 8-10 tys. euro, a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem. Po wykonanych badaniach podjęta zostanie decyzja o dalszych metodach leczenia i kraju, do którego się udam, mogą być to Stany Zjednoczone, Szwajcaria bądź też Japonia. Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów.

Jakubiak walczy o zdrowie. Co zrobi z zebranymi pieniędzmi?

Tomasz Jakubiak w opisie zbiórki podkreślił, że jeżeli uzbiera więcej, niż potrzebuje na leczenie, resztę pieniędzy odda na szczytny cel:

Kwota, jaką uzbieram, jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi.

To samo mówił w nagraniu. Dodał, że o wsparcie finansowe nie jest mu łatwo prosić.

Wasza pomoc to dla mnie nie tylko finansowe wsparcie, ale także ogromna dawka nadziei na lepsze jutro. To możliwość odbywania dalszej podróży życia z moją rodziną - kochaną Żoną i synkiem. Z całego serca dziękujemy za każdą pomoc - podsumował Jakubiak.

Do tej pory zbiórkę wsparło 218 osób kwotą 13 823,17 zł. Ta stale rośnie. Jakubiak zbiera też pieniądze na leczenie, sprzedając swoją książkę. Jednocześnie przestrzega przed oszustwami w sieci.

Ktoś podszywa się pode mnie, zakłada fałszywe konta, zgłaszajcie to, proszę i nie klikajcie w podane linki. To tutaj to moje jedyne oficjalne konto. Jedyne wsparcie to zakup e-booka lub oficjalna zrzutka, która zostanie ogłoszona przez oficjalną fundację - pisał na Instagramie.

Wszyscy myśleli, że Tomasz Jakubiak po prostu schudł, a on walczy z bardzo rzadkim rakiem. "Z rezonansu wyszło, że masz zjedzone kości"