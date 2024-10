Chory na raka Tomasz Jakubiak wydał pilny komunikat. Sytuacja go przerosła

To przerosło wszelkie moje oczekiwania- nie tylko moje, bo moich serwerów też, za co was serdecznie przepraszam, bo niestety z siostrą nie ogarnęliśmy kuwety no i wiemy o tym, że dużo osób się zdenerwowało, bo nie dostało linków na czas, bo nie mogło ściągnąć książki, bo płatności były odrzucane. Staramy się to wszystko naprawiać na bieżąco - tłumaczy Jakubiak w emocjonalnym nagraniu na swoim profilu na Instagramie.