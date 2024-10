Zbiórka Tomasza Jakubiaka osiągnęła zawrotny poziom. Tyle pieniędzy uzbierano w 1 dzień!

Informacja o ciężkiej chorobie, z jaką od pół roku zmaga się Tomasz Jakubiak, spadła na jego fanów niczym grom z jasnego nieba. Zawsze uśmiechnięty, sympatyczny kucharz przecież wciąż nagrywał krótkie filmiki, które umieszczał w sieci, pokazywał zdjęcia z 4-letnim synkiem. Jedyną różnicą była waga Tomasza, który nagle zaczął mocno chudnąć, co natychmiast dało się zauważyć na instagramowym profilu Jakubiaka.

W październiku okazało się, że juror znany widzom z programów kulinarnych walczy z nowotworem. I potrzebuje pomocy innych, bo sam nie jest w stanie zapłacić za terapię. Ruszyła więc zbiórka, a efekty widać już po 24 godzinach.

Jakubiak zbiórkę założył w serwisie Szczytny cel.

I dodał:

Każde badanie, które muszę wykonać m.in. badania genetyczne czy biopsje to średni koszt 8-10 tyś euro , a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem. Po wykonanych badaniach podjęta zostanie decyzja o dalszych metodach leczenia i kraju, do którego się udam, mogą być to Stany Zjednoczone, Szwajcaria bądź też Japonia. Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów , kwota, jaką uzbieram jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi.

Jakubiak 20 godzin temu napisał o zbiórce na swoim profilu na Instagramie. Wpłaty zaczęły napływać niemal natychmiast.

Walka z chorobą to ogromne to wyzwanie – fizyczne i emocjonalne. Moim celem jest wygrać tę walkę, by dalej cieszyć się życiem z najbliższymi i robić to, co kocham. Bez wsparcia finansowego nie dam rady pokryć kosztownego leczenia. Każda wpłata, nawet najmniejsza, przybliża mnie do zdrowia. Każde udostępnienie i każde słowo otuchy mają ogromne znaczenie. Razem możemy to wygrać - pisał Jakubiak.