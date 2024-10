Koszmar! Chory na raka Tomasz Jakubiak padł ofiarą oszusta! "Co za hieny!"

Taki majątek zostawił Liam Peyne z One Direction. Jego 7-letni syn już jest milionerem

Tomasz Jakubiak niedawno wyznał, że choruje na bardzo rzadki rodzaj nowotworu. Gwiazdor TVN długo nie przyznawał się do choroby, także przed najbliższymi, bo jak wyznał "wstydził się". Na szczęście te emocje opuściły chorującego celebrytę, ujawnił się ze swoją tragedią i poprosił fanów o pomoc. Odzew widzów oszołomił Jakubiaka, a także przeciążył łącza do zbiórki. Gwiazdor "Master Chefa" postanowił cały dochód ze swojej książki "Ugotuj mi, tato" przeznaczyć na leczenie. Liczba chętnych do zakupu wzruszyła jednego z najsłynniejszych polskich kucharzy. Ale przyciągnęła też złodziei.

Oszuści okradają chorego Jakubiaka!

Teraz jednak Jakubiaka dopadła kolejna tragedia. Aż trudno to uwierzyć, ale pod chorego na raka celebrytę zaczął podszywać się oszust! I to zapewne nie jeden, bo takie obrzydliwe akcje mnożą się w sieci, "jak grzyby po deszczu". Tymczasem gwiazdor TVN musiał na swoim profilu na Instagramie wydać oficjalny komunikat o takiej treści.

Ktoś podszywa się pode mnie, zakłada fałszywe konta, zgłaszajcie to proszę i nie klikajcie w podane linki.To tutaj to moje jedyne oficjalne konto.Jedyne wsparcie to zakup ebooka lub oficjalna zrzutka, która zostanie ogłoszona przez oficjalną fundację.

Jakubiak ostrzega przed złodziejem!

Do posta Tomasz Jakubiak dołączył zdjęcie na czerwonym tle, na którym daje instrukcję, w co klikać, aby mu pomóc, a w co absolutnie nie klikać. Ale sytuacja jest trudna, bo przecież internetowi oszuści są mistrzami także w graficznym podzywaniu się pod daną osobę. Jak można czerpać zyski z poważnej choroby celebryty?

Pod alarmującym postem Jakubiaka pojawiły się oburzone komentarze fanów. Głos zabrały także gwiazdy, zbulwersowane zuchwałym złodziejstwem: - Nie mam słów poza bardzo brzydkimi – napisała Dorota Szelągowska. Fani Tomka całkiem nie hamowali się i jasno napisali, co myślą o oszuście.

Jakim trzeba być gnojem by w tak trudnym momencie życia robić coś takiego😡 Co za hieny ….. brak słów ale tak było i jest że znajdą się tacy którzy na cudzym nieszczęściu będą robić przekręty. Zdrówka Panie Tomku , pozdrawiam Boże jak tak można 🤔🫣😯 … słów brakuje albo cisną się tylko te, uznane powszechnie za niecenzuralne. Proszę wprowadzić weryfikację konta.

Przypomnijmy: choroba Tomasza Jakubiaka dała o sobie znać uporczywymi bólami brzucha. Lekarze długo bagatelizowali te dolegliwości, ale za namową teściowej celebryta zdecydował się bardziej wnikliwe badania. Rezonans magnetyczny ujawnił koszmarną diagnozę, a co gorsze, w momencie badania rak dał już przerzuty na kręgosłup Jakubiaka. Teraz liczy się każda sekunda i każda złotówka, aby uratować życie najsłynniejszego gotującego taty.

