Krzysztof Cugowski potwierdza. Konflikt braci Cugowskich

Krzysztof Cugowski przerywa milczenie! Wiele osób łudziło się, że to tylko plotki. Niestety, niepokojące doniesienia okazały się prawdą. Piotr Cugowski i jego brat Wojciech przez lata tworzyli popularny zespół Bracia. Oczywiście do poziomu ojca i zespołu Budka Suflera nigdy nie doskoczyli, ale zgromadzili całkiem pokaźną grupę fanów w całej Polsce. Jakiś czas temu jednak zespół Bracia się rozpadł. Nie to jednak jest najgorsze. Potwierdziło się bowiem, że Piotr Cugowski i jego brat Wojciech mają konflikt nie tylko na stopie zawodowej! Krzysztof Cugowski bardzo mocno to przeżywa. - Niestety, miesiąc po tym, jak zakończyliśmy nasz projekt Cugowscy, dowiedziałem się, że oni się rozchodzą. Mamy wspólnego menedżera, więc obaj namawialiśmy ich, by zmienili zdanie. Nic to jednak nie dało. Poróżnili się nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Ubolewam nad tym. To dla mnie przykre i bolesne. Wiem, że zrobili ogromny błąd. Razem mogliby zdziałać zdecydowanie więcej - ocenił były wokalista Budki Suflera.

Piotr Cugowski rozwód

Krzysztof Cugowski odniósł się także do rozwodu syna. Przypomnijmy, że Piotr Cugowski zakończył swoje małżeństwo z Elizą. - Wszystko udało się tak załatwić, że przez długi czas nikt nie wiedział o rozwodzie Piotra. Okazało się, że jak się chce zachować coś w tajemnicy, to można. Niestety, jeden niepotrzebny ruch spowodował, że ta sprawa ujrzała światło dzienne. I lawina poszła. Ale przecież ludzie się schodzą i rozchodzą, to ludzkie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego ani sensacyjnego - ocenił były gwiazdor zespołu Budka Suflera. Przy okazji odniósł się do rzekomego rozstania Piotra Cugowskiego z kolejną partnerką. - To jakieś bzdury. Zadzwoniła do mnie niedawno pani z jakiegoś czasopisma i o to zapytała. Powiedziałem jej, że nic mi o tym nie wiadomo i zasugerowałem, żeby na przyszłość kontaktowała się z zainteresowanymi, a nie ze mną - uciął Krzysztof Cugowski.

