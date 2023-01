Piotr Cugowski to znany wokalista, którego widzowie mogą aktualnie oglądać w roli trenera show "The Voice Senior". I choć o jego życiu prywatnym nie wiadomo zbyt wiele, w środę na jaw wyszło, że rozwiódł się z żoną. O wszystkim poinformował Pudelek, powołując się na osobę z otoczenia muzyka. Sam zainteresowany niczego nie komentuje, podobnie jak jego była żona Eliza. Wyręczył ich Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski potwierdził rozwód syna! Wiadomo, czy poznał przyszłą synową

Krzysztof Cugowski udzielił komentarza "Faktowi", potwierdzając, że małżeństwo jego syna przeszło do historii. Pochwalił Piotra, że rozwód sfinalizował z byłą żoną w taki sposób, że informacje nie wyciekły do mediów.

- Bez zbędnego rozgłosu on się rozwiódł już z półtora roku temu.Jak się nie chce czegoś rozgłaszać, to nikt nic nie wie. Odbyło się to dyskretnie i najlepszym przykładem jest to, że to wyciekło dopiero po półtora roku. I on sam to odkrył, że ma nową panią. Jak się chce być dyskretnym, to można - czytamy.

Były wokalista Budki Suflera przyznał ponadto, że poznał nową wybrankę serca syna, uznając to za coś oczywistego, skoro było tak wiele okazji do wspólnych spotkań.

Co więcej, media podają, że muzyk miał oświadczyć się partnerce. Myślicie, że Piotr i Karolina już snują ślubne plany?

Sonda Przyjaźń po rozwodzie. To możliwe? Odpada! Nie znam par, którym się to udało Jeśli rozstali się w zgodzie, to pewnie! Wierzę w takie zakończenia