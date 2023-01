i Autor: AKPA Piotr Cugowski w tajemnicy ROZWIÓDŁ SIĘ z matką swojego dziecka. Ale to nie wszystko

Co się stało?!

Piotr Cugowski w tajemnicy ROZSTAŁ SIĘ z matką swojego dziecka! Ale to dopiero początek sensacyjnych wieści!

Piotr Cugowski (43 l.) goszcząc niedawno w studio "Jaka to melodia" pozdrowił na wizji swoją narzeczoną. Jak ustalili dziennikarze Pudelka - wcale nie doszło do żadnego przejęzyczenia. Juror "The Voice Senior" w tajemnicy rozsta k się ze swoją żoną Elizą. Co ciekawe, Cugowski jest już w kolejnym związku. Portal poinformował, kim jest nowa narzeczona Piotra. Ciekawostką jest fakt, że już wcześniej znała się z Elizą.