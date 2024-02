Piotr Cugowski rozstał się z partnerką? Zapytali o to jego ojca. Krzysztof Cugowski dobrze poznał dziewczynę syna

Krzysztof Cugowski w genach przekazał muzyczny talent wszystkim swoim synom. Największą popularnością cieszy się obdarzony mocną, rockową barwą głosu Piotr Cugowski. Obecnie o wokaliście głośno jest jednak przede wszystkim nie z powodu dokonań artystycznych, lecz z zagmatwanego życia prywatnego. Syn Krzysztofa Cugowskiego niedawno rozstał się z matką swojego dziecka. Wyszło też na jaw, z kim związał się po rozstaniu. Okazało się, że Piotr Cugowski spotka się ze znaną lubelską lekarką Karoliną, którą dobrze zna były wokalista Budki Suflera. Jego obecna żona jest bowiem matką chrzestną jej syna. W ostatnich tygodniach pojawiły się jednak plotki o rozstaniu Piotra Cugowskiego i doktor Karoliny. Portal Shownews.pl postanowił spytać o to Krzysztofa Cugowskiego.

Krzysztof Cugowski o związku syna

Kto jak kto, ale ojciec na ogół jest dobrze poinformowany o życiu prywatnym syna. Odpowiedź Krzysztofa Cugowskiego jednak nas zmroziła! Można ją interpretować na wiele sposobów. Dziennikarka portalu wprost spytała legendarnego wokalistę Budki Suflera o to, czy to koniec związku Piotra Cugowskiego i Karoliny. - Pani mi pierwsza mówi o tym, że się rozstali - odparł muzyk. - Chociaż my znamy Karolinę dłużej niż Piotr, bo jej syn jest chrześniakiem mojej żony. Ale to na pewno nie miało wpływu na dalszy przebieg wydarzeń - podkreślił tajemniczo Krzysztof Cugowski.

