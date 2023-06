Piotr Cugowski już nie ukrywa ukochanej. Nowa dziewczyna piosenkarza to znajoma rodziny. Krzysztof Cugowski potwierdza

Piotr Cugowski ma nową miłość. Pogłoski o tym krążyły już od jakiegoś czasu, ale teraz wszystko wyszło na jaw. Fotoreporterzy przyłapali muzyka podczas randki z piękną brunetką. Para spacerowała po ulicach Opola, po czym spędziła miłe chwile w jednej z lokalnych kafejek. Wokalista Braci jak dotychczas niechętnie wypowiadał się na temat nowego związku, ale kilka szczegółów zdradził "Na żywo" jego ojciec.

Ukochaną Piotra Cugowskiego najpierw poznali jego rodzice

Jak się okazuje wybranka Piotra ma na imię Karolina i jest dobrze znana rodzinie Cugowskich. Rodzice Piotra znają ją znacznie dłużej niż sam muzyk, a żona Krzysztofa Cugowskiego jest matką chrzestną jej synka Dawida. - My ją znamy dłużej niż Piotr, ponieważ moja żona jest matką chrzestną jej syna Dawida - powiedział tygodnikowi Krzysztof Cugowski. Artysta nie ukrywał również sympatii do pięknej sympatii syna. Przyznał także, że bardzo imponuje mu znakomite wyksztalcenie i zawód partnerki syna. Piękna Karolina jest lekarzem, co muzyk podkreślał z dumą w czasie rozmowy: - Karolina to urocza dziewczyna. Jest lekarką, ma trzy specjalizacje i doktorat z nefrologii. Trzeba przyznać, że to rzeczywiście imponujące. Piotr Cugowski najwyraźniej również docenia znakomite wykształcenie narzeczonej, bo już na początku roku, skryty zazwyczaj w sprawach prywatnych wokalista pochwalił się w "Pytaniu na śniadanie": - Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem "lekarzem dusz", a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem".

Piotr Cugowski rozwiódł się w 2021 r. Czy planuje ślub?

Przypomnijmy, że Piotr Cugowski przez 13 lat był związany z dziennikarką Elizą Tomczyk. Mają syna Piotra. Rozwiedli się w 2021 r., o czym bardzo długo mało kto wiedział, udało im się załatwić wszystko z klasa i bez rozgłosu. Już po fakcie Piotr Cugowski przyznał, że się rozstali i że spotyka się z piękną lekarką. Dotychczas nie pokazywali się jednak razem publicznie, nie zadebiutowali tez razem na salonach. Skoro jednak zdecydowali się na beztroski spacer pod okiem papparazzi, to może wkrótce dowiemy się czegoś więcej.

Piotr Cugowski w Radiu SuperNova #StartUp Music 3