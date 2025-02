Krzysztof Cugowski to polski wokalista rockowy, najbardziej znany jako współzałożyciel i wieloletni lider zespołu Budka Suflera. Urodził się w 1950 roku w Lublinie i swoją muzyczną karierę rozpoczął w latach 70. wraz z zespołem, który zdobył ogromną popularność w Polsce. Jego charakterystyczny, mocny głos można usłyszeć w takich hitach jak "Cień wielkiej góry", "Jolka, Jolka pamiętasz" czy "Takie tango". Po odejściu z Budki Suflera w 2014 roku kontynuował solową karierę oraz współpracował z synami w zespole Cugowscy. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów rockowych, a jego twórczość ma ogromny wpływ na polską scenę muzyczną. Prywatnie Krzysztof Cugowski jest żonaty z Joanną Cugowską, z którą ma dwóch synów, Piotra i Wojciecha, również muzyków. Wcześniej był w związku z Małgorzatą Cugowską, z którą ma syna Krzysztofa.

Ostatnio bardzo głośno było w mediach o sprawie Jana Englerta i Heleny Englert. Ojciec "załatwił" córce posadę w spektaklu wystawianym w Teatrze Wielkim. Obecnie na wokandzie jest sprawa rodziny Cugowskich, którzy również nie stronią od nepotyzmu. Syn Krzysztofa Cugowskiego Chris nagrał z ojcem piosenkę "Ty i ja". Utwór miał on premierę 13 lutego 2025 roku.

Napisałem tę piosenkę 2 lata temu, wtedy kiedy tata mnie poprosił. (...) Musiałem się postarać, by ten tekst nie brzmiał śmiesznie, gdy będzie wychodził z jego ust - powiedział najmłodszy z Cugowskich w wywiadzie dla "DDTVN".

Mężczyzna dodał również, że muzyka jego ojca towarzyszyła mu, odkąd pamięta. Dodatkowo wyjawił, że ich wspólny projekt to "czysty nepotyzm".

Im się robię starszy, tym bardziej jestem w stanie docenić kunszt i wokal taty. To jest światowa klasa. (...) To jest czysty nepotyzm. Tata załatwił mi robotę. (...) Tata ma duże zaufanie do mnie - dodał w trakcie wywiadu Chris.