Krzysztof Cugowski o chorobie Beaty Kozidrak. Nie owijał w bawełnę. "Były różne rokowania"

Beata Kozidrak śpiewała jak zawsze, miała koncerty zaplanowane na kilka kolejnych miesięcy, sporo mówiło się także o jej sylwestrowych planach, występie na prywatnej imprezie i ogromnym wynagrodzeniu. Nic z tego. Nagle w mediach pojawiła się informacja o chorobie piosenkarki od lat związanej z Bajmem. Szybko okazało się, że przypadłość jest znacznie poważniejsza, niż sądzono. Menadżerowie Beaty Kozidrak dali wówczas znać, że koncerty zostają zawieszone i to aż do końca marca.

Fani 64-letniej gwiazdy nie wiedzieli, co się dzieje. Beata też zamilkła.

Kozidrak od tygodni jest w szpitalu, gdzie dzielnie walczy o zdrowie. Nikt nie zdradził, co dokładnie dolega gwieździe. Mówiło się o gwałtownych, bardzo mocnych bólach brzucha, ale konkretna diagnoza nie wyciekła do wiadomości publicznej. Na ten temat nie wypowiadają się również menadżerowie Beaty, w tym jej były mąż Andrzej Pietras.

Kozidrak i jej najbliżsi zamilkli, nie informowali ani o przebiegu leczenia, ani jego efektach. Wreszcie na początku stycznia Beata postanowiła odezwać się do fanów. Wszystko dzięki inicjatywie jej przyjaciół-muzyków. Ci nagrali dla gwiazdy swoją wersję jej hitu.

Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam Zdrowia. Dziękuję i do zobaczenia! - napisała wzruszona piosenkarka w swoich mediach społecznościowych i załączyła nagranie, które znajdziecie niżej.

Krzysztof Cugowski przyjaźni się z Beatą Kozidrak od 40 lat. W grudniu za pośrednictwem Super Expressu składał jej życzenia świąteczne:

Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje... Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia!

W styczniu zapytany przez Fakt o kondycję Kozidrak, zdradził:

To chwała Bogu, doskonale, to jest dobra wiadomość. Tam były rokowania różne, a jak jest tak, to świetnie. Bardzo się cieszę, że tam się wszystko powiodło. Nie słyszałem się z nią od choroby i nie znam szczegółów. A jak idzie wszystko ku dobremu, to się bardzo cieszę.