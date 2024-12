Co się dzieje z Beatą Kozidrak? Wpis jej córki daje do myślenia

Sandra Kubicka zaskoczyła dziadka! Nie wiedział, co zrobić, gdy zobaczył, co wnuczka kupiła mu na święta

Beata Kozidrak miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia dała znać, że się rozchorowała i to ciężko. 64-letnia piosenkarka zdradziła wówczas, że ma doskonałą opiekę i wydawało się, że za chwilę wróci na scenę. Nic z tego.

Kilka dni później Andrzej Pietras, menadżer Bajmu, a prywatnie były mąż Kozidrak, wydał oświadczenie o odwołaniu koncertów zespołu aż do końca marca! Od tamtej pory nie wiadomo, co dzieje się z Beatą. Brak informacji jest niepokojący, podobnie jak słowa córki Kozidrak, które trafiły do sieci.

Córka Beaty Kozidrak i jej życzenia świąteczne

Beata Kozidrak jest mamą dwóch córek, 31-letniej Agaty i 43-letniej Katarzyny. To właśnie starsza z kobiet w sieci przekazała życzenia, które w kontekście choroby mamy są bardzo wymowne.

Życzę wam wszystkim spokoju i chwili ciszy. Żebyśmy przypomnieli sobie, co jest w życiu najważniejsze - napisała na Instagramie.

Córki Kozidrak i jej były mąż milczą na temat choroby Beaty. To, co przedostało się do mediów, wiadomo od anonimowych informatorów. Gwiazda miała trafić do szpitala przez ostre bóle brzucha, mówiono, że jej stan zdrowia jest poważny.

Beata Kozidrak prosi: badajcie się!

Jeszcze w listopadzie Kozidrak była aktywna w sieci i na swoim instagramowym profilu pisała do fanów, prosząc o to, by się badali:

Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z BAJMEM i w Zielonej Górze na koncercie Christmas Time. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się!

Po tym jak 3 grudnia na Instagramie gwiazdy pojawiło się oświadczenie o odwołaniu koncertów, nie opublikowano już żadnych wpisów.

