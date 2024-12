Fatalne wieści o Beacie Kozidrak. Jeszcze oni dołączyli z oświadczeniem

I co na to Danusia z Fatustyną?

Kolejna wiadomość o Kozidrak smuci

JUwielbiana przez kolejne pokolenia Polaków Beata Kozidrak, legendarna i niezmiennie aktywna liderka Bajmu, nagle zachorowała. Informacja o odwołaniu świątecznych koncertów i nagłe zniknięcie gwiazdy było ciosem dla fanów. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca!

Najpierw o przymusowym zejściu ze sceny poinformowała sama Beata Kozidrak na swoim profilu Instagramie. Wokalistka napisała, że z powodu nagłej choroby jest zmuszona odwołać jeden z zaplanowanych koncertów. A potem posypały się kolejne złe wieści.

Poważna sprawa ze zdrowiem Kozidrak

Po kolejnym oficjalnym oświadczeniu Beaty Kozidrak o konieczności odwołania wszystkich zaplanowanych koncertów aż do marca, pojawił się wpis jej managera. Wszystko zostało potwierdzone, a następnie do mediów dostała się wiadomość, że artystka jest w szpitalu. Wstrzymane zostały nie tylko przygotowania do świątecznej trasy koncertowej i sylwestrowego balu w Warszawie. Fani wręcz wstrzymali oddech, bo okazało się, że problemy ze zdrowiem Beaty są bardzo poważne.

Tajemniczy informator "Świata gwiazd" ujawnił, że Kozidrak zachorowała nagle, a sygnałem do wezwania karetki był bardzo ostry ból brzucha wokalistki. Ostatecznie artystka zapewniła, że zdrowie jest teraz jej priorytetem i zniknęła. Wielu fanów wyraża swoje wsparcie w mediach społecznościowych, życząc Beacie szybkiego powrotu do pełni sił i na scenę.

Co z nowym projektem Kozidrak?

Teraz pojawiły się kolejne fatalne wieści o Kozidrak, a dokładnie chodzi o jej nowy projekt "House of Beata", który reklamowała cała na różowo zaledwie kilka tygodni temu. W ramach tego pomysłu liderka zespołu Bajm miała zaprezentować nowe aranżacje swoich największych solowych przebojów. Do współpracy zaprosiła zespół KAMP! i teraz także ten projekt został wstrzymany.

Pojawiło się bowiem nowe oświadczenie właśnie w sprawie planów związanych z projektem "House of Beata". Podane informacje są na razie enigmatyczne i nie napawają optymizmem.

W związku z oświadczeniem Pani Beaty Kozidrak, dotyczącym jej stanu zdrowia, informujemy, że szczegóły dotyczące projektu "HOUSE OF BEATA" zostaną podane wkrótce. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Pani Beacie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

W międzyczasie o zdrowie Kozidrak zatroszczyli się jej przyjaciele: Krzysztof Cugowski, Krzysztof Ibisz, a nawet Maryla Rodowicz. Dołączamy się i życzymy Pani Beacie szybkiego powrotu do zdrowia!

