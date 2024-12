Nowe informacje o chorobie Beaty Kozidrak. Ból zaatakował nagle

Nowe wieści w sprawie Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak nagle przerwała trasę koncertową, która była zaplanowana nie tylko na grudzień i Sylwestra, ale aż do marca. Najpierw wokalistka poinformowała fanó na swoim profilu na Instagramie, że przeprasza, ale jednak musi zniknąć, a później oficjalnie potwierdził złe wieści manager gwiazdy. Teraz już wiadomo, że Kozidrak przebywa w jednym z lubelskich szpitali i nieprędko stamtąd wyjdzie.

Odwołana trasa koncertowa

Świat polskiej muzyki zamarł, kiedy po raz pierwszy w historii Beata Kozidrak odwołała trasę koncertową. Zdarzały się czasem odwołane pojedyncze koncerty, ale kilka miesięcy bez sceny nigdy nie zdarzyło się w karierze wokalistki. Co chwilę na jaw wychodzą nowe fakty o tym, co się teraz dzieje z Beatą Kozidrak.

Portal "Świat gwiazd" dotarł do informatora, który jest znajomym Kozidrak i zdecydował się anonimowo wyznać, co się teraz dzieje z wokalistką. To on potwierdził, że gwiazda trafiła do szpitala i na razie spędzi tam trochę czasu. Ta sama osoba opowiedziała także, co się stało i dlaczego wokalistka tam wylądowała.

Zaczęło się po powrocie do Polski

Jeszcze w listopadzie Kozidrak była we Włoszech na planie teledysku do swojej nowej piosenki. Podobno pracowała wspaniale i była w dobrej formie, pomimo wielu godzin na planie. Jednak po przylocie do Polski zaczęło dziać się coś złego.

Niestety, po powrocie do Polski pojawiły się objawy trudne do zlekceważenia. Bóle brzucha, uniemożliwiające poruszanie się. Dlatego córki Beatki zadzwoniły po lekarza. Beata jest w szpitalu, pod opieką wspaniałych fachowców. Teraz zdrowie jest dla niej najważniejsze. Jak będzie zdrowie, będzie wszystko. Tak samo dla jej bliskich. Beata ma wokół siebie wiele osób, które ją wspierają: córki, wnuki, zięciowie, także były mąż.

Przyjaciele murem za Kozidrak

Na wieść o hospitalizacji Beaty Kozidrak jej przyjaciele z branży pospieszyli z pozdrowieniami i słowami wsparcia. Krzysztof Cugowski, z którym gwiazda przyjaźni się od 40 lat w rozmowie z "Super Expressem" bardzo się zasmucił, ale nie ukrywał, że wiedział już "od pewnego czasu", co się dzieje.

No, zdrowia, kurczę... Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje... Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia!

Kilka ciepłych słów dla chorej Beaty Kozidrak miał także jej przyjaciel, z którym razem zrobiła niejedną imprezę. Krzysztof Ibisz nie raz zapowiadał jej sceniczne występy na imprezach wielkiego formatu.

Beato, wielokrotnie widziałem, że Twoja energia mogłaby oświetlić całe miasto. Teraz skieruj ją na siebie i ten krótki czas, kiedy musisz być poza sceną. A ja i my wszyscy czekamy na Ciebie. Jesteś potrzebna! Wracaj! Kochamy Cię!

My także życzymy Pani Beacie szybkiego powrotu do zdrowia i do fanów!

