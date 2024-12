To ewenement

Ostatnia wola Stanisława Tyma nie zostanie spełniona?

Stanisław Tym odszedł 6 grudnia. Choć wiadomo było, że od dawna chorował, dla jego wielbicieli i osób z show-biznesu informacja okazała się prawdziwym ciosem. Informacja o jego śmierci pojawiła się na profilu Związku Artystów Scen Polskich.

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego wspaniałego Kolegę Stanisława Tyma - aktora, reżysera, satyryka, felietonistę... Jakże trafnie i przenikliwie oceniał otaczającą nas rzeczywistość. Odszedł niezastąpiony mistrz humoru i ciętej riposty. Żegnaj! Już nam Ciebie brakuje.

Aktor i satyryk miał 87 lat i wiele czasu w ciągu ostatnich dwóch lat życia spędził w warszawskim szpitalu. Stanisław Tym tęsknił za swoim domem w Zakątach i marzył, by to tam spoczęły jego prochy. Aktor i pisarz, znany z niezapomnianych ról w polskich filmach, wybrał życie blisko natury, spędzając każdą wolną chwilę w swoim ukochanym siedlisku na Suwalszczyźnie.

Znajomi aktora wyznali, że pragnął on, by po śmierci jego prochy zostały rozsypane wokół drzewa przy jego domu, by symbolicznie zostać w miejscu, które darzył tak wielką miłością.

Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Stanisława Tyma

Niestety, ostatnia wola artysty nie może zostać spełniona. Polskie prawo, zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku, nie zezwala na rozsypywanie prochów zmarłych. Urny mogą być przechowywane wyłącznie w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach lub kolumbariach na terenie cmentarzy.

Wiadomo już, że zgodnie z przewidywaniami, Stanisław Tym zostanie pochowany na warszawskich Powązkach. Jak informuje "Polityka", z którą Tym był zawodowo związany przez wiele lat, pogrzeb artysty odbędzie się w Warszawie. Ostatnie pożegnanie nastąpi 17 grudnia o godzinie 11.

Pogrążeni w smutku Rodzina i Przyjaciele zawiadamiają, że pogrzeb Stanisława Tyma odbędzie się we wtorek 17 grudnia o godz. 11. na Powązkach Wojskowych - przekazał portal Polityka.pl.

