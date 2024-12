Telewizja Polska po 4 dniach pożegnała zmarłego Stanisława Tyma. Kondolencje ukazały się w wyjątkowej formie!

Stanisław Tym odszedł 6 grudnia. Choć wiadomo było, że od dawna chorował, dla jego wielbicieli i osób z show-biznesu informacja okazała się prawdziwym ciosem. Aktor i satyryk miał 87 lat i wiele czasu w ciągu ostatnich dwóch lat życia spędził w szpitalu.

Walczył o zdrowie, które opuszczało go coraz bardziej - w przeciwieństwie do poczucia humoru. Tego i wrażliwości nie stracił aż do końca. Gdy był już mocno schorowany i nie mógł mieszkać w ukochanej wsi, codziennie dzwonił do swojej gosposi i prosił, aby głaskała jego psy.

W ostatnim czasie Staszek nie pojawiał się już w Zakątach. Przez ostatnie dwa, może trzy lata był bardzo schorowany i przywiązany do Warszawy i szpitali. Ale nigdy, przenigdy nie skarżył się ani o nie opowiadał o chorobach. To był taki prawdziwy mężczyzna. Wrażliwy, ale twardy! - zdradziła kobieta w rozmowie z "Super Expressem".

Stanisław Tym zmarł, pożegnali go znani i lubiani

Na śmierć Stanisława Tyma, jednego z najbardziej kultowych aktorów PRL-u, zareagowało wiele znanych osób. Jerzy Antczak napisał w sieci:

Odszedł wielki Tym! I tyle... aż tyle... Odpoczywaj niespokojny duchu... Ciężko przepracowałeś życie.

Kilka słów na Facebooku napisali też Kuba Wojewódzki i Szymon Majewski, Tyma pożegnali Anna Korcz i Olaf Lubaszenko. Hołd oddała mu także Krystyna Janda. Zdecydowała się na nieco bardziej oficjalny sposób - na stronie z nekrologami ukazały się kondolencje od gwiazdy. Tą samą drogą poszli pracownicy Telewizji Polskiej.

Telewizja Polska złożyła kondolencje bliskim zmarłego Stanisława Tyma

TVP, a raczej kierownictwo i pracownicy publicznego nadawcy złożyli kondolencje najbliższym Stanisława Tyma. Ukazały się w sieci 10 grudnia.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Tyma, legendy polskiego kina, wybitnego aktora i satyryka, który dzięki swojemu niezwykłemu talentowi i osobowości dostarczył widzom Telewizji Polskiej niezapomnianych chwil wzruszeń i uśmiechu. Wyrazy głębokiego współczucia składają Rodzinie i Bliskim kierownictwo i pracownicy Telewizji Polskiej - czytamy na stronie nekrologów Wyborczej.

