Co z pogrzebem Stanisława Tyma? To wiadomo na pewno! Ważne ustalenia

Stanisław Tym odszedł po długiej chorobie. Nagle zupełnie zniknął ze świata filmu, choć raz na jakiś czas zdarzyło mu się pojawić to tu, to tam w towarzystwie innych gwiazd. Ostatnie publiczne wyjście aktora zarejestrowano w marcu tego roku. Tym był schorowany i w niezbyt dobrej formie fizycznej, poruszał się przy pomocy balkonika. Jednak humor go nie opuszczał. Żartował z Cezarym Żakiem, którego nawet przewiózł na swoim jeździku.

Niestety pół roku później Stanisław Tym zmarł.

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego wspaniałego Kolegę Stanisława Tyma - aktora, reżysera, satyryka, felietonistę... Jakże trafnie i przenikliwie oceniał otaczającą nas rzeczywistość. Odszedł niezastąpiony mistrz humoru i ciętej riposty. Żegnaj! Już nam Ciebie brakuje - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Związku Artystów Scen Polskich.

Aktora z ogromnym żalem żegnali i inni - Anna Korcz, Kuba Wojewódzki czy Olaf Lubaszenko. Krystyna Janda zamieściła nawet specjalny nekrolog. Niestety do mediów nie dotarł jeszcze nekrolog ze szczegółowymi informacjami o pogrzebie. Wygląda na to, że ostatnie pożegnanie aktora wciąż jest organizowane. Co o nim wiadomo? Niestety niewiele.

Pogrzeb Stanisława Tym - jedno jest pewne

Czekamy na wieści na temat pochówku Stanisława Tyma - nadal nie jest znana data pogrzebu ani miejsce. Nie wiadomo, czy uroczystość będzie miała charakter świecki, czy wyznaniowy, niemal pewne jest tylko jedno - nie będzie to pogrzeb państwowy.

Staś nie chciał pogrzebu państwowego - zdradził "Faktowi" prezes ZASP Krzysztof Szuster.

Prezes Związku Artystów Scen Polskich na pewno przekaże informacje o pochówku, gdy tylko je pozna. Wtedy też przekonamy się, czy spełnione zostanie życzenie Tyma co do charakteru wydarzenia.

Pogrzeb państwowy to pochówek organizowany przez władze państwowe, a decyzję o nim podejmuje prezydent kraju. W takiej ceremonii biorą udział reprezentanci polskiego wojska oraz władz państwowych.

Stanisław Tym nie żyje. Te gwiazdy żegnają legendarnego aktora