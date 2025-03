Doda za granicą już puściła wszelkie hamulce. Mokry biust, pośladki i otwarte usta! W Polsce przy tym wygląda jak aniołek

Doda, czyli Dorota Rabczewska, w swojej karierze wywołała już tyle skandali, że dawno przestaliśmy je liczyć. Piosenkarka w show-biznesie jest już grubo ponad 20 lat (tu prezentujemy zdjęcia z początków kariery Dody), a cały czas popularnością bije na głowę młodsze od siebie gwiazdy. Jej profil na Instagramie śledzi aż 2 mln użytkowników! A Doda wie, jak dodatkowo podsycić zainteresowanie. Zawsze spore emocje wzbudzają jej odważne fotki, które regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych. Wydaje się jednak, że dopiero za granicą Polski Dodzie puściły hamulce. Patrząc na zdjęcia robione u nas w kraju, można odnieść wrażenie, że wokalistka wygląda jak... aniołek. Przedsmak ostatniej sesji (zrobionej w Wietnamie) mieliśmy już kilka dni temu, gdy w sieci ukazały się "plażowe" zdjęcia Dody. Teraz poszła o krok dalej.

Szczupluteńka Doda pozuje z kaktusem. Tylko spójrzcie na jej brzuch! Twardy jak skała

Na Instagramie właśnie pojawiła się ultraodważna sesja Doroty Rabczewskiej. Widać na niej mokry biust, pośladki i otwarte usta. Do tego doszedł wymowny opis w języku angielskim.

What happens in Vietnam stays in Vietnam, ps: the rumors you heard about me it’s not true. I am much worse (co się dzieje w Wietnamie, zostaje w Wietnamie, ps: plotki, które o mnie słyszeliście, to nieprawda. Jestem dużo gorsza)