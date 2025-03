Doda kusi w Wietnamie. Nie uwierzycie, co zrobiła na plaży. Wstyd patrzeć na te zdjęcia

No to mamy jasność

Doda zakochała się w Azji. Zobaczcie, jak rozbiera się w Wietnamie

Doda to prawdziwy obieżyświat. Tym razem nogi, a raczej samolot, poniosły ją aż do Wietnamu. To kolejna w ciągu ostatnich miesięcy wyprawa gwiazdy do dalekiej Azji, którą pokochała całym sercem.

"Kocham Wietnam. Rzadko kiedy wracam dwa razy w to samo miejsce, a zwiedziłam prawie pół świata. Musi tu coś być!" - ekscytuje się Doda swoimi wakacjami.

W mieście Nha Trang na południu kraju artystka wyleguje się na plażach Morza Południowochińskim. I nie byłaby sobą, gdyby nie eksponowała i nie podkreślała swojej obłędnej figury, która może zawrócić w głowie niejednemu Azjacie!

Z kim Doda wyjechała na romantyczne wakacje do Wietnamu?

Co ciekawe, Doda pierwszy raz odwiedziła Wietnam, gdy była w związku z Dariuszem Pachutem (38 l.). Dziś, po ich głośnym rozstaniu, zwiedza kraj sama. Tak przynajmniej zapewnia, choć na kilku filmikach na jej Instagramie widać, że towarzyszy się jej tajemniczy mężczyzna. Szybko okazało się, że to jej kuzyn, związany z branżą biżuteryjną, uzdolniony fotograf Mateusz Motyczyński.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wakacje Dody w Wietnamie.