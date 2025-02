Doda wlewa go sobie do pępka. Popularny produkt z apteki to sekret jej urody? Weź kroplę i poczuj się jak Królowa!

Dorota "Doda" Rabczewska od lat udowadnia, że dbałość o zdrowie i równowagę życiową to klucz do zachowania nieskazitelnego wyglądu, niezależnie od upływu lat. Królowa korzysta z nowoczesnych osiągnięć kosmetologii, ale równie mocno ceni stosowane od tysięcy lat proste sposoby dbania o ciało. Ten jest zaskakująco prosty. Jeśli nie masz w domu olejku rycynowego - śpiesz do apteki. Doda twierdzi, że warto!