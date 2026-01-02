Magda Gessler podziękowała swojemu mężowi. Padły mocne słowa

Magda Gessler rzadko dzieli się prywatnością, ale tym razem zrobiła wyjątek. Restauratorka opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z mężem, Waldemarem Kozerawskim, i dołączyła do niego bardzo osobisty wpis. Fotografia szybko przyciągnęła uwagę fanów i w pół dnia zebrała ponad 2171 polubień.

"Słodka" focia i mocne słowa Gessler

Na zdjęciu Magda Gessler i Waldemar Kozerawski pozują razem w eleganckich stylizacjach. Restauratorka uśmiecha się do obiektywu, a obok niej stoi jej mąż, z którym od lat tworzy związek. Całość wygląda jak kadr z wyjątkowego, rodzinnego momentu.

Pod fotografią Magda Gessler zamieściła na swoim profilu na Instagramie poruszające słowa, w których nie kryła emocji i wdzięczności.

To były piękne świąteczne dni, pełne ciepła i miłości :))) ❤️❤️❤️❤️😍 @waldemarkozerawski ubóstwiam nasz wspólny czas … kocham Magda

Miłość Magdy Gessler

Krótki wpis nie pozostawia wątpliwości, jak ważny jest dla niej czas spędzony z mężem. Fani szybko zareagowali na te słowa, zasypując parę serduszkami i komentarzami pełnymi ciepła i serdeczności. Wiele osób zwracało uwagę na to, jak rzadko Magda Gessler pokazuje tak osobiste chwile i jak mocno wybrzmiewa w nich uczucie.

Waldemar Kozerawski, lekarz z Toronto jest 3. mężem Magdy Gessler. 20 maja 1982 polska gwiazda kuchni poślubiła Volkharta Müllera, korespondenta tygodnika „Der Spiegel” w Madrycie. W 1987 zmarł on w tragicznych okolicznościach. Z tego związku pochodzi syn Tadeusz oraz przedwcześnie urodzona córka Anna, która zmarła 2 tygodnie po narodzinach. Po śmierci męża Magda wróciła do Polski i wyszła za Piotra Gesslera, syna warszawskiego restauratora Zbigniewa Gesslera. Z tego związku urodziła się córka, Aleksandra Lara. Magda Gessler miała też kilkumiesięczny romans z Mariuszem Diakowskim, z którym w 2001 otworzyła restaurację „Zielnik”, poza tym przez trzy miesiące pozostawała w nieformalnym związku z aktorem Piotrem Adamczykiem. Na początku lat 2000. gwiazda wzięła ślub ekumeniczny z Waldemarem Kozerawskim.

