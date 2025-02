Doda (41 l.) od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Piosenkarka doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Mało która osoba w polskim show-biznesie tak polaryzuje internautów.

Gwiazda nie tylko nie boi się krytyki, ale wręcz stawia jej czoła. Mimo wielu ataków w sieci i publicznych potyczek z hejterami, artystka nigdy nie zrezygnowała z walki o siebie i swoje poglądy. Na Instagramie zgromadziła ponad dwa miliony obserwujących. Pod jej ostatnim postem aż zawrzało w komentarzach.

Doda opublikowała nagranie, w którym ze skrzyżowanymi nogami siedzi na krześle. Jednak nie o pozę chodzi, ale o... brak ubrania. 41-letnia piosenkarka jest bowiem całkiem naga, jeśli nie liczyć szpilek oraz biżuterii. Kontrowersyjna artystka nigdy nie wstydziła się pokazywać swojego ciała. Od kilku lat ciężko trenuje na idealną sylwetkę.

Na początku kariery kilka razy zrzucała ubrania na okładkach magazynów dla panów. Zawsze dobrze na tym wychodziła - i wizerunkowo, i zarobkowo. Jak wspominała niedawno w rozmowie z Żurnalistą, najwięcej udało jej się wynegocjować za jedną z okładek pisma dla panów, które już nie istnieje.

I tym razem piosenkarka zrzuciła ubrania dla pieniędzy. Nie pójdą one jednak do jej kieszeni. Doda rozebrała się w szczytnym celu. Kontrowersyjnym filmikiem na Instagramie promuje nowy program, w którym piosenkarka będzie odpowiadać na pytania na swój temat. Gdy będzie chciała uniknąć odpowiedzi, będzie musiała ściągnąć z siebie cześć garderoby. Jak informuje narratorka, dochód z wyświetleń nagrania zostanie przeznaczony na cele charytatywne:

"Trzymajcie kciuki, żebym nie skończyła rozebrana do rosołu" - napisała Doda. Mimo szlachetnych pobudek, nagranie z rozebraną Dodą wybudziło skrajne emocje. Fani Rabczewskiej są zachwyceni tym pomysłem.

Ale to będzie dobre i brawo za przekazanie dochodu na tak szczytny cel - piszą wielbiciele gwiazdy.

Nie brakuje i krytyki. Wiele osób zauważyło, że to właśnie social media mogą powodować u nastolatków, a zwłaszcza dziewcząt, objawy depresji.

Walczenie z depresją dzieci poprzez promowanie zachowań w internecie, które są jednymi z tych które powodują te depresję. To jest chore;

Zbiórka na walkę z depresją wśród dzieci i młodzieży za pieniądze z kontentu o tematyce która prowadzi do depresji i samobojstw wśród dzieci i młodzieży;

Ok uwielbiam cię ale to trochę przesada i nie na miejscu. Depresja I młodzieży jest właśnie powodowana takimi social media - to tylko kilka z komentarzy, które można znaleźć pod filmem.